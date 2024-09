Za diaľničnú známku si poriadne priplatíme: Ročná má zdražieť až o polovicu! (video)

VIDEO Foto: TASR

Motoristi využívajúci slovenské diaľnice a rýchlostné cesty sa musia pripraviť na výrazné zdraženie ročnej diaľničnej známky. Vláda totiž v rámci chystaného ozdravovania verejných financií pripravila jej zdraženie zo súčasných 60 eur až na 90 eur. Okrem tohto kabinet pripravil pre nákladných dopravcov aj ďalšie novinky.

Nová zvýšená cena ročnej diaľničnej známky by však podľa ministra financií Ladislava Kamenického mala byť stále na najnižšej úrovni v regióne. Napríklad v susednom Česku sa ročný poplatok za diaľnice pohybuje na úrovni 95,8 eura.

Cena mesačnej diaľničnej známky by mala podľa ministra financií zostať na súčasnej úrovni 17 eur a 10-dňová by mala zlacnieť z 12 na 10,8 eura. Nedávno zavedená jednodňová známka by však mala zdražieť na 8,1 eura a to zo súčasných 5,4 eura. Jej nová cena by však podľa Kamenického mala byť taktiež najnižšia v regióne.

Pozrite si tlačovú konferenciu predstaviteľov koalície na tému Konsolidácia verejných financií:

Okrem zmien v cenách diaľničných známok pripravila vláda aj ďalšie novinky pre nákladných dopravcov. Zvýšenie mýta pre nákladné vozidlá by malo do rozpočtu priniesť 100 miliónov eur. Podľa Ladislava Kamenického sa toto zvýšenie dotkne hlavne nákladiakov, ktoré k nám chodia zo zahraničia. Priplatiť by si mali od začiatku júla budúceho roka.

Okrem tohto by sa mala znížiť daň z motorových vozidiel pre nákladné vozidlá domácich prepravcov na úroveň minimálnych sadzieb, čo si vyžiada stratu príjmu na strane štátu vo výške 32 miliónov eur. Vláda pripravila aj zvýšenie dane z motorových vozidiel pre osobné vozidlá podnikateľov, čo by štátu malo priniesť 27 miliónov eur.

