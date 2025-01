Vzdušný priestor nad Belgickom bol hodinu uzavretý! Fico musel zrušiť návštevu

Predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR

Vzdušný priestor nad Belgickom bol asi hodinu uzavretý, dôvodom bol technický problém u spoločnosti Skeyes, ktorá letovú prevádzku v krajine zabezpečuje. Informovala o tom agentúra Belga. Slovensko následne oznámilo, že práve pre tieto problémy sa späť do Bratislavy muselo vrátiť lietadlo so slovenským premiérom Robertom Ficom. Ten mal v Bruseli rokovať so zástupcami Európskej komisie o ukrajinskom rozhodnutí zastaviť tranzit plynu na Slovensko a podľa pôvodného plánu sa mal okrem iného stretnúť tiež s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou.

Podľa hovorcu spoločnosti Skeyes si pracovníci okolo tretej hodiny popoludní všimli, že systém riadenia letovej prevádzky „nefunguje tak, ako je požadované“. Všetky lietadlá letiace v tom čase vo vzdušnom priestore riadenom Skeyes (asi do výšky 7500 metrov) boli odklonené do okolitých krajín. Lety nad Belgickom vo výške nad 7500 metrov mohli pokračovať, pretože ich kontroluje spoločnosť Eurocontrol. Systém začal opäť fungovať po štvrtej hodine. „Systém je opäť funkčný a stabilný. Leteckú prevádzku je možné postupne obnoviť,“ uviedol hovorca Skeyes Kurt Verwilligen.

Práve na 16:30 mala Európska komisia naplánované stretnutie so slovenským premiérom, následne sa mala uskutočniť tlačová konferencia. „Dnešná schôdzka premiéra Roberta Fica so zástupcami Európskej komisie bola zrušená. Bruselské letisko nás informovalo, že nad Belgickom nie je možná letecká prevádzka. Lietadlo s premiérom sa vracia späť na Slovensko,“ oznámil novinárom hovorca slovenského stáleho zastúpenia v Bruseli. Nová schôdzka by mohla byť čoskoro, zatiaľ nie je jasné kedy.