Výstavba R2 napreduje: Najdlhšia estakáda na Slovensku bude čoskoro realitou! (foto+video)

Výstavba rýchlostnej cesty R2, ktorá spojí Zvolen a Lučenec, patrí medzi najvýznamnejšie dopravné projekty na Slovensku. Stavebné práce pokračujú a podľa všetkého by sme sa do finále mali dostať ešte tento rok.

Úsek R2 Kriváň – Mýtna s dĺžkou 9,1 kilometra je súčasťou tejto strategickej dopravnej tepny, ktorá odľahčí súčasnú cestnú sieť a zlepší dopravnú situáciu v regióne. Jedným z najnáročnejších prvkov výstavby je monumentálna estakáda ponad údolie Krivánskeho potoka. S dĺžkou takmer 4,5 kilometra (4 374 metrov) a výškou až 45 metrov sa stane najdlhším mostným objektom na Slovensku.

Technologicky náročná výstavba

Tento úsek je technicky mimoriadne zložitý a zahŕňa vybudovanie troch veľkých estakád. Výstavba najdlhšej slovenskej estakády sa budovala za pomoci troch technológií výstavby – pomocou výsuvnej skruže, technológie letmej betonáže a pomocou technológie vysúvania mosta.

Táto kombinácia umožňuje prekonanie zložitých terénnych podmienok a zaručuje vysokú kvalitu a stabilitu mostných konštrukcií. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na svojom YouTube zverejnila aj video zo stavby týchto mostov.

Skládka odpadu je konečne odstránená

Výstavba R2 sa nezaobišla bez komplikácií. V obci Kriváň bolo potrebné odstrániť starú skládku odpadu, ktorá sa tam nachádzala takmer 50 rokov. Skládka bola desaťnásobne väčšia, než sa pôvodne očakávalo, no jej likvidácia už bola úspešne dokončená.

„Odstránenie skládky pri Kriváni považujeme za významný krok pri výstavbe úseku R2 Kriváň – Mýtna, aj keď nebolo priamou súčasťou stavebných prác. Skládka bola až desaťnásobne objemnejšia, než sa pôvodne predpokladalo. Preto sme veľmi radi, že sme sa už tejto environmentálnej záťaže zbavili a výstavba môže aj v tejto časti R2 Kriváň – Mýtna pokračovať,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.

Odstraňovanie skládky pritom nezastavilo stavebné práce, ktoré aj naďalej prebiehajú. „Práce pokračujú aj na zárubných múroch, realizujú sa odkopy a klincovanie svahov. Na častiach mostov, ktoré sú už plne vybudované, sa realizujú práce na príslušenstve mosta, teda osádzajú sa napríklad zábradlia či prebieha montáž ríms,“ doplnila NDS.

Ak vás zaujíma, ako vyzerá výstavba rýchlostnej cesty R2, viac záberov nájdete aj v našej fotogalérii.

Výstavba rýchlostnej cesty R2 (máj 2024). Foto: Facebook/Národná diaľničná spoločnosť

Význam pre dopravu a región

Rýchlostná cesta R2 je veľmi dôležitou súčasťou slovenskej dopravnej infraštruktúry. Po dokončení bude úsek R2 Kriváň – Mýtna nadväzovať na predchádzajúci úsek R2 Pstruša – Kriváň a pred obcou Mýtna sa napojí na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa. Táto nová rýchlostná cesta skráti čas cestovania medzi Zvolenom a Lučencom a zároveň zlepší komfort cestovania zo západu na východ.

Zatiaľ to vyzerá tak, že predpokladaný termín ukončenia výstavby by sa mohol naozaj stihnúť ešte počas tohto roku. Presný dátum síce nepoznáme, no aj NDS hovorí o tom, že do finále pôjdu ešte v roku 2025.