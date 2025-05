Výluka vlakov na Spiši potrvá do piatka, práce na moste pokračujú

Ilustračné foto. Foto: TASR

Výluka vlakov medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou by mala pre poškodený most v Poprade trvať do piatka (16. 5.). Vlaky by mali týmto úsekom opäť začať jazdiť v sobotu (17. 5.). Na tlačovom brífingu v Poprade o tom v stredu informoval generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest (SSC) Norbert Polievka. SSC v súčasnosti realizuje podopretie mostnej konštrukcie v súvislosti s rekonštrukciou železnice. Polievka však ubezpečil, že vzniknutý problém by nemal ohroziť termín dokončenia prác. Dopravu na ceste I/18, na ktorej sa most ponad železnicu nachádza, by tak mali znovu obnoviť v pondelok 19. mája.

„Počas nočnej výluky sa udiala vec, s ktorou sme veľmi nepočítali. Jeden z nosníkov, ktorý sme skladali z mosta, sa prelomil, čo zapríčinilo, že sme museli predĺžiť výluku. Po dohode so zhotoviteľom, statikom a projektantom riešime, ako ďalej pokračovať. Výluka potrvá do piatka večera, železnice spojazdnia trakčné vedenie do soboty rána, keď bude naplno spustená premávka. Tieto termíny sú hraničné, my stále veríme, že to bude aj skôr. Zhotoviteľ tu bude 24 hodín nonstop, aby sme minimalizovali výluku,“ priblížil Polievka. Zástupca zhotoviteľa Ľubomír Rác upozornil, že informácie z katalógových listov mosta boli nedostatočné a nosníky majú výrazne vyššiu hmotnosť, ako sa predpokladalo.

„Okrem toho sú aj v inom technickom stave. Menili sme žeriav, prvé dva nosníky sa nám podarilo odstrániť bez problémov, pri treťom sa stala táto mimoriadna situácia, pri dvíhaní došlo k jeho prelomeniu,“ vysvetlil Rác. Poškodený nosník v súčasnosti držia dva žeriavy, aby ho mohli stavbári bezpečne odstrániť. Následne budú pokračovať štandardným spôsobom aj s odstránením zvyšných nosníkov. Koľajový zvršok bude počas prác chrániť piesok. „Môže sa tá situácia zopakovať, ale môžeme postupovať aj ako pri predošlých dvoch nosníkoch a ako bolo plánované,“ dodal Rác s tým, že odstraňovanie nosníkov je najnáročnejšia časť stavby. Po odstránení nosníkov osadia nové mostné provizórium, ktoré je súčasťou projektu sanácie mosta.

Nová oceľová konštrukcia bude mať nosnosť 46 ton a osadia ju do poľa, z ktorého odstránia nosníky. „Sú to dve mostné provizória a lávka pre peších, tieto budú osadené počas víkendu,“ doplnil Rác. Zvyšok prác podľa neho zatiaľ ide podľa plánu. Predmetný mostný objekt je v havarijnom stavebno-technickom stave. Bol postavený ešte v roku 1968 a zásadnejšou rekonštrukciou odvtedy neprešiel. Jeho podopretie súvisí s prácami na železnici vedúcej popod mostný objekt. Vďaka tomu sa jeho nosnosť zvýši zo súčasných osem na 46 ton. Náklady, ktoré boli pôvodne na úrovni takmer 5,7 milióna eur, sa v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami podľa Polievku pravdepodobne zvýšia. Stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu.