Vtipy o prekvapených cestároch verzus realita: Takto naozaj vyzerá zimná údržba ciest na Slovensku! (video)

VIDEO Ilustračné foto. Foto: TASR

O cestároch a ich príprave na zimu a nepriaznivé počasie už koluje na Slovensku aj viacero vtipov. Ako však v skutočnosti vyzerá ich príprava na zimnú údržbu ciest a ako napríklad sledujú predpoveď počasia? Detaily o ich práci najnovšie prezradil minister dopravy Jozef Ráž.

Cestná sieť v rozsahu zhruba 1200 kilometrov, pripravených 300 strojov a 715 zamestnancov na celom Slovensku. Asi tak v skratke vyzerá príprava Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) na zabezpečenie údržby ciest počas zimnej sezóny. Ako dodáva minister dopravy Jozef Ráž, NDS sa nestará len o diaľnice a rýchlostné cesty, ale v správe má napríklad aj privádzače, križovatky a dokonca niektoré vybrané cesty prvej triedy.

Cestári majú podľa slov ministra dopravy na sklade momentálne ešte asi 25000 ton posypového materiálu. Čiže na prípadné zlé počasie a potrebnú úpravu ciest sú dobre pripravení. Počas aktuálnej zimy ich pritom počasie najviac potrápilo v úvode tohto roka, a to počas trojkráľového víkendu. Vtedy v podstate na celom Slovensku bolo veľmi zlé počasie, keď snežilo, pršalo a bola poľadovica. Za tieto tri dni bolo v teréne podľa ministra dopravy skoro 630 zamestnancov a prakticky úplne všetky stroje.

A ako taká príprava na intenzívne sneženie u cestárov vyzerá? Napríklad v Mengusovciach, kde je jedno z najdôležitejších stredísk zimnej údržby na Slovensku, zimná pohotovosť trvá podľa Jozefa Ráža spravidla od začiatku novembra až do konca marca, ale podľa počasia sú zamestnanci v pohotovosti niekedy aj do konca apríla. „Celkovo tu máme 46 zamestnancov, pričom na jednej zmene pracuje minimálne 12 ľudí. Podrobne sledujú vývoj počasia, predpovede a konkrétne trojdňový predpovedný model, aby boli včas pripravení,“ približuje minister dopravy.

O zimnej údržbe a príprave cestárov napríklad na sneženie hovorí minister dopravy v ďalšej časti Krížom krážom s Jožom Rážom:

Ak už cestári vedia, že bude snežiť, začínajú sa pripravovať na výjazd. To znamená, že sa doplní soľ do sypačov, naplánujú sa personálne kapacity a potom sa ide do akcie. „Ak sa blíži sneženie, tak sledujú družice, aby vedeli predpovedať, odkiaľ zrážky prídu a z ktorého smeru ich treba čakať. Autá majú samozrejme diaľnicu rozdelenú na úseky, o ktoré sa starajú a nechodia všetky po všetkých 125 kilometroch, ktoré má toto stredisko v správe,“ dopĺňa Ráž.

Motoristi by mali rešpektovať pokyny cestárov

Minister dopravy má však aj odporúčanie pre motoristov, ktorí sa s cestármi stretávajú. Dôležité je podľa jeho slov sledovať značenie na zadnej časti posýpacieho auta. Ak je tam šípka, ktorá ukazuje smer, kadiaľ je možné toto auto obehnúť, tak je potrebné dodržať túto stranu. Naopak, ak je tam kríž, tak ho netreba predbiehať a vodič by mal zostať za ním.

Celkovo hodnotí doterajšiu starostlivosť o cesty na Slovensku počas tejto zimy minister dopravy ako dobre zvládnutú. Na údržbu ciest ide podľa jeho slov stále viac peňazí, a to aj vďaka vyšším predajom diaľničných známok, z ktorých peniaze idú aj na údržbu ciest.