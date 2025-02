Volvo na východ priťahuje ďalšie investície: Pri Prešove má vzniknúť vyše 500 nových pracovných miest! (foto)

Ešte ani nedostavali, už plánujú pristavovať. Aj tak by sa dal v stručnosti opísať nový projekt spoločnosti Vedos Logistics pri Prešove. V priemyselnom parku pri šarišskej metropole sa totiž chystá rozšírenie logistického centra za vyše 20 miliónov eur.

Na východe sa chystá ďalšia veľká investícia. Tentokrát smeruje do logistiky a mala by priniesť stovky nových pracovných miest. Pri Prešove sa totiž plánuje rozšírenie logistického centra, ktorého súčasťou má byť výstavba nových skladových a logistických hál pre potreby jestvujúcich alebo budúcich záujemcov v priemyselnom parku Záborské.

Zámer projektu rozšírenia logistického parku predložil investor, ktorým je spoločnosť Vedos Logistics, na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Táto firma pritom len vlani začala hneď v susedstve budovať novú logistickú halu, ktorá je ešte stále vo výstavbe s plánovaným dokončením v apríli tohto roku. Táto pôvodná investícia bola odhadovaná na 18,5 milióna eur s očakávaným vytvorením 240 nových pracovných miest. Aktuálne chystané rozšírenie má byť ešte väčšie. A to tak do preinvestovaných zdrojov, ako aj do počtu nových pracovných miest.

Firma ambíciu rozšírenia svojho logistického centra v predloženom zámere odôvodňuje tým, že stále eviduje vysoký dopyt po logistických potrebách v tomto regióne. Nadväzuje tak nielen na svoj ešte stále nedokončený projekt logistickej haly v susedstve, ale aj očakávaný prílev investícií spojených s výrobou automobilov vo fabrike Volvo pri Košiciach.

Projekt rozšírenia logistického centra je pomerne rozsiahla investícia. Navrhovateľ chce na pozemku s rozlohou vyše 47-tisíc metrov štvorcových zastavať plochu takmer 27,8-tisíca metrov štvorcových. Kľúčovým prvkom projektu bude nová skladová hala a prístavba k pôvodnej hale, ktorá je stále vo výstavbe. Súčasťou projektu sú aj nové administratívne priestory a zázemie pre zamestnancov. Pribudnúť má aj nová vrátnica, inžinierske siete ale aj parkovisko pre viac ako dve stovky automobilov.

„Účelom stavby je rozšíriť ponuku priestorov pre logistické služby, v ktorom bude vybudovaná potrebná infraštruktúra na zabezpečenie plnohodnotnej prevádzky novej haly s administratívou, slúžiacej ako riadiace a skladové centrum (primárna funkcia),“ uvádza v zámere investor s tým, že funkčná náplň areálu je zameraná na logistické funkcie s prekladaním, skladovaním, distribúciou a kontrolou tovaru.

Rozsah projektu dokumentuje aj plánovaná preinvestovaná suma na novú výstavbu. Tú aktuálne investor odhaduje až na 24 miliónov eur, teda ešte o vyše 5 miliónov eur viac ako pôvodný projekt v susedstve. Rozšírením logistického parku by malo vzniknúť až 560 nových pracovných miest v trojzmennej prevádzke, vyše dvakrát viac ako v pôvodnom projekte. Začiatok výstavby sa plánuje na september tohto roku, do prevádzky by nové priestory mohli byť uvedené už o rok neskôr.