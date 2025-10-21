Motoristi na juhu stredného Slovenska sa čoskoro dočkajú dlho očakávaného momentu. Do užívania totiž smeruje vyše 9-kilometrový úsek rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna. Minister dopravy Jozef Ráž aktuálne prezradil, kedy sa tak stane.
Nový úsek R2 povedie údolím Krivánskeho potoka a jeho dominantou bude najdlhšia estakáda na Slovensku. Vodiči sa tak môžu tešiť na jeden z technicky najnáročnejších úsekov slovenskej diaľničnej infraštruktúry.
Minister dopravy Jozef Ráž v utorok na tlačovej besede prezradil, že nový úsek Kriváň – Mýtna sa bude otvárať 20. novembra. „Pozývame vás na otvorenie, bude to krásny kus diaľnice, je to vlastne chodník v korunách stromov, bude to diaľnica v korunách stromov. Veľmi sa tešíme na tento „zázrak“,“ vyhlásil Ráž.
Rýchlostná cesta R2 na juhu Slovenska je vedená v údolí Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenského Rudohoria, Poľany a Javoria. Začiatok trasy nadväzuje na predchádzajúci úsek R2 Pstruša – Kriváň v dočasne upravenej mimoúrovňovej križovatke Kriváň.
Aktuálne fotografie z projektu, ako aj fotografie z procesu výstavby, si môžete pozrieť v našej galérii:
Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce. Ide o technicky náročný úsek, ktorého súčasťou bude 5 kilometrov dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka. „Táto estakáda je situovaná vo výške 15 – 45 m ponad trasu cesty I/16, v tesnej blízkosti vysokého napätia a existujúcej zástavby,“ približuje NDS na sociálnej sieti.
Nová „diaľnica v korunách stromov“ sa otvára už čoskoro – čo si o tom myslíte?
Konečne! Takéto projekty Slovensko potrebuje
48
Dúfam, že sa po nej aj reálne dostaneme rýchlejšie
1
Pekné, ale za tie peniaze by mohla byť dlhšia
9
Uverím, až keď po nej prejdeme bez obmedzení
7
Hlasovalo: 65
Celková dĺžka úseku R2 Kriváň – Mýtna je 9104 metrov, pričom výstavba je zabezpečená z prostriedkov štátneho rozpočtu. Zhotoviteľmi stavby sú spoločnosti Doprastav, Strabag, Eurovia SK a Eurovia CS. Zmluvná cena bez DPH za túto stavbu prevyšovala 233 miliónov eur.