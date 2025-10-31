Diaľnica D1 má pred sebou jednu z najnáročnejších uzávierok za tento rok. Ak počasie umožní práce, tak v polovici novembra sa podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) uzatvorí D1 výlučne v smere do Bratislavy. Následne čaká motoristov obmedzenie aj v opačnom smere.
Uzávera diaľnice D1 je tentokrát naplánovaná už o dva týždne. Ako informuje NDS, konkrétne od štvrtkovej noci (13.11.) a bude pokračovať v piatok (14.11.), sobotu (15.11.) až do nedeľného neskorého poobedia (16.11.).
„V záujme minimalizovania počtu uzáver sme v podstate spojili dve uzávery do jednej. Počas štvrtkovej noci, piatka a sobotného doobedia sa bude vymieňať asfaltový koberec pri Vajnorskom jazere. Od piatkovej noci sa začnú práce v križovatke Triblavina,“ podotkol Július Mihálik, investičný riaditeľ NDS.
Novembrová uzávera bude výnimočná aj nastavením obchádzkových trás. Počas štvrtkovej noci a celého piatka bude D1 uzatvorená od Vajnorského jazera. Motoristi budú mať možnosť zísť v križovatke Bernolákovo a využiť takzvanú starú Seneckú cestu. No zároveň budú môcť pokračovať po D1 až po Vajnorské jazero a napojiť sa na vetvu D4 v smere na Raču.
„Vytvorenie dvoch alternatívnych ciest môže znížiť tlak na dopravu počas piatka. Dočasne umožníme motoristom napojiť sa na D4. No apelujeme na motoristov, ktorí využijú vetvu na D4, aby rešpektovali všetky dopravné značenia. Čím sa významne napomôže plynulosti premávky,“ pokračuje Július Mihálik.
Ako vyzerali práce na prepojení diaľnic D1 a D4, si môžete pozrieť v galérii:
Od piatkového večera, kedy dopravné intenzity klesnú, sa diaľnica D1 podľa NDS kompletne uzatvorí od križovatky Senec po Zlaté Piesky. Uzávera je podľa diaľničiarov nevyhnutná pre vyznačovanie nových, do značnej miery už trvalých dopravných značení v okolí vyťaženej križovatky Bernolákovo. „Zároveň sa uzávera využije na inštaláciu niekoľkotonového dopravného portálu, ktorý z bezpečnostných dôvodov nie je možné inštalovať počas živej či obmedzenej dopravy,“ dodáva NDS.
Uzávera by sa celkovo mala ukončiť v nedeľu v poobedných až večerných hodinách, v závislosti od počasia. Práve počasie významne vplýva na položenie asfaltov a samotné vyznačovanie vodorovných dopravných značení, teda na nastriekanie, resp. lepenie pásky. Nasledujúci víkend je plánovaná uzávierka D1 v opačnom smere, tá však prebehne výlučne počas víkendu.
Modernizácia D1 pred Bratislavou a križovatka D1/D4 predstavuje podľa diaľničiarov najvýznamnejšiu investíciu do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku. Po dokončení prác má vzniknúť na úseku plnohodnotná diaľnica, ktorú západoslovenský región nevyhnutne potrebuje.