Vo Washingtone sa zrazilo lietadlo so 60 cestujúcimi a vojenský vrtuľník

Foto: unsplash.com/Etienne Jong

Komerčné lietadlo so 60 cestujúcimi a štyrmi členmi posádky sa v stredu večer tamojšieho času pri washingtonskom letisku zrazilo s vojenským vrtuľníkom s tromi vojakmi na palube a spadlo do rieky Potomac. Podľa amerických médií o tom informoval Federálny úrad pre letectvo (FAA) a ďalšie zdroje. Oba stroje spadli do rieky, kde sa koná masívna záchranná akcia. Úrady zatiaľ neinformovali o tom, že by sa z ľadovej vody podarilo niekoho zachrániť.

„Nevieme, či to niekto prežil,“ povedal šéf hasičov vo Washingtone John Donnelly, ktorý spolu s ďalšími zástupcami úradov vystúpil na tlačovej konferencii k zrážke okolo 7:00 hod. SEČ. Stanica CBS News uviedla s odvolaním sa na policajný zdroj, že záchranári vytiahli z rieky najmenej 18 tiel.

Na rieke zasahujú lode a nasadených je zhruba 300 záchranárov, povedali predstavitelia úradov na tlačovej konferencii. Podľa starostky Washingtonu Muriel Bowserovej záchranári operujú za veľkej tmy a vo veľmi chladných podmienkach. Za veľmi ťažké označil podmienky zásahu pre záchranárov aj potápačov v rieke aj Donnelly. Na mieste je vietor, panujú nízke teploty, je málo svetla a v rieke sú kusy ľadu, dodal.

Letisko Ronalda Reagana kvôli zrážke prerušilo prevádzku. Biely dom uviedol, že o nehode bol informovaný prezident Donald Trump. „Zdá sa, že bolo možné tejto zlej situácii predísť. To nie je dobre,“ napísal Trump s tým, že nehoda sa stala za jasnej noci.

Televízia zverejnila zábery zrážky, po ktorej začalo pristávajúce lietadlo padať priamo k zemi

Podľa informácií zverejnených médiami išlo o stroj Bombardier CRJ 701 spoločnosti American Airlines, ktorý do americkej metropoly letel z mesta Wichita v Kansase. Z doposiaľ neznámych príčin sa zrazil s viacúčelovým vrtuľníkom vyrábaným firmou Sikorsky známym pod názvom Black Hawk. Televízne stanice zverejnili zábery zrážky, po ktorej začalo pristávajúce lietadlo padať priamo k zemi. „Vyzeralo to ako gigantická rímska sviečka, od čela až po chvost lietadla sršali iskry. Videl som to asi dve sekundy,“ popísal televízii NBC Ari Schulman, ktorý prechádzal vo chvíli zrážky okolo Reaganovho letiska.

Na mieste pracujú tímy hasičov, policajtov i záchranárov, prítomní sú aj predstavitelia Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). „Aktívne monitorujeme situáciu a sme pripravení pomôcť záchranným zložkám,“ uviedla ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová, podľa ktorej sa do akcie zapojila aj pobrežná stráž.

Ak by sa záchranárom podarilo nájsť preživších, môžu byť kriticky podchladení

Podľa médií má voda v rieke teplotu len mierne nad nulou stupňov Celzia a ak by sa záchranárom podarilo nájsť preživších, môžu byť kriticky podchladení.

Americká armáda podľa agentúry AP potvrdila, že vrtuľník patril jej. Podľa CNN sa vydal na cvičný let. Na palube nebol žiadny vysokopostavený dôstojník, uviedol činiteľ citovaný agentúrou Reuters.

K zrážke došlo v stredu večer okolo 21:00 hod. (dnes o 3:00 hod. SEČ), uviedol FAA podľa agentúry AP. Dodal, že washingtonské letisko zostane uzavreté až do 11:00 hod.