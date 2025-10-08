Dva gigantické projekty, ktoré na prvý pohľad nemusia súvisieť a predsa sú úzko prepojené. To je modernizácia bratislavského nákladného prístavu Pálenisko a obrovský developerský projekt – premena Zimného prístavu na novú modernú štvrť. Minister dopravy tieto projekty avizuje už od svojho nástupu, štát dokonca za posledné mesiace výrazne pokročil. Dokázal od pôvodného majiteľa získať všetok zvyšný majetok v nákladnom prístave a celý projekt jeho rekonštrukcie za takmer 180 miliónov eur schváliť ako strategickú investíciu.
Veľkou rošádou majetku a založením pozemkov v Zimnom prístave v banke dokázal rezort dopravy pripraviť pôdu na oba gigantické projekty, ktoré sa počítajú v stovkách miliónov eur. Kým doteraz boli známe len tieto hrubé zámery a jeden nadväzujúci projekt súkromnej firmy (viac si o tomto projekte môžete prečítať na tomto odkaze), aktuálne sa začínajú naplno odkrývať gigantické plány štátu a dokonca aj možný prekvapivý partner.
V stretu totiž kabinet Roberta Fica schválil na prvý pohľad nenápadný dokument dohody o hospodárskej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených arabských emirátov. A práve tento dokument hovorí o tom, že kľúčovým partnerom štátu v oboch projektoch môžu byť práve firmy z Emirátov.
V prvom prípade projektu výstavby a prevádzky nového multimodálneho nákladného prístavu situovaného v lokalite Pálenisko v bratislavskom nákladnom prístave majú podľa dohody obe strany založiť spoločný podnik, slovenská strana má vybaviť všetky legislatívne a iné povolenia a vláda Spojených arabských emirátov sa na druhej strane zaväzuje podporovať investíciu až 250 miliónov eur prostredníctvom súkromných investorov z Emirátov.
Podobný postup dohoda zabezpečuje aj v prípade druhého, oveľa väčšieho projektu. V dokumente je pomenovaný jednoducho ako Rekonštrukcia oblasti bratislavského prístavu na Dunaji v lokalite Zimného prístavu. Z verejných vystúpení ministra dopravy aj ďalších vládnych predstaviteľov je však jasné, že má ísť o rozsiahlu developerskú činnosť v tesnej blízkosti nového moderného bratislavského centra s výškovými budovami.
Jednoducho, na štátnych pozemkoch má vyrásť nová moderná štvrť. O ambicióznosti tohto projektu hovorí aj suma, ktorú v medzivládnej dohode Slovensku sľubuje vláda Spojených arabských emirátov podporiť. Má ísť totiž až o 1 miliardu eur.
O stovkách miliónov bez verejného obstarávania?
Oba projekty sa pritom môžu rozbehnúť pomerne rýchlo, ak sa dohoda začne skutočne plniť. Medzivládne zmluvy tohto typu majú totiž prednosť aj pred národnou legislatívou, procesy pri rozvoji oboch projektov by si dokonca nevyžadovali ani verejné obstarávanie.
Súhlasíte s tým, aby vláda pri veľkých projektoch využívala inštitút medzivládnej dohody, ktorá umožňuje aj obchádzať verejné obstarávanie?
Hoci oba projekty riadi rezort dopravy Jozefa Ráža, samotný návrh dohody na rokovanie vlády predkladala ministerka hospodárstva Denisa Saková, keďže uzatváranie dokumentov tohto typu patrí do jej kompetencie. „Ide o developerský projekt, kde je záujem investovania zo strany Spojených arabských emirátov a presťahovať súčasný prístav v Bratislave na iné miesto mimo mesta a uskutočniť developerský projekt na mieste súčasného prístavu,“ povedala ministerka.
O detaily ohľadom oboch projektov sme požiadali ministerstvo dopravy, na odpoveď zatiaľ čakáme.
Ministerka však zároveň upokojuje, že ani uzavretie dohody nebude okamžite znamenať, že projekty sa idú hneď realizovať za peniaze z Emirátov. Aktuálny dokument podľa nej hovorí o forme potenciálneho investovania. „Jej predmetom nie sú financie ani ďalšie detaily investícií. Bude sa ešte ďalej rozpracovávať, keďže Slovensko hľadá investorov do projektov, ktoré by prispeli k hospodárskemu rastu. Vymedzila sa zatiaľ len oblasť spolupráce,“ dodala.