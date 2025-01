Viedenské letisko Schwechat vlani odbavilo rekordných takmer 32 miliónov cestujúcich

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Olivia Anne Snyder

Viedenské letisko Schwechat vlani odbavilo rekordných 31,72 milióna cestujúcich. Je to približne o 50 000 pasažierov viac, ako koľko ich bolo v poslednom rekordnom roku 2019 pred pandémiou choroby covid-19. Historické maximum bolo dosiahnuté aj z hľadiska objemu prepraveného nákladu, informuje dnes web rakúskej televízie a rozhlasu ORF.

„Rok 2024 bol pre viedenské letisko absolútne rekordný a najlepší v našej 70-ročnej histórii,“ uviedol člen predstavenstva spoločnosti Flughafen Wien AG Julian Jäger. V roku 2024 tiež letisko prepravilo rekordných 297.945 ton nákladu, stojí v tlačovej správe.

Skupina Flughafen Wien, pod ktorú spadajú aj letisko Malta a letisko Košice ako zahraničné dcérske spoločnosti, zvýšila vlani počet cestujúcich medziročne o 9,1 percenta na celkových približne 42 miliónov. Podľa tlačovej správy sa tiež zlepšilo využitie kapacity lietadiel. To vlani vzrástlo na 80,8 percenta, čo je o 3,5 percentuálneho bodu viac ako v roku 2019.

Najobľúbenejšími destináciami cestujúcich, ktorí odlietali z Viedne, boli podľa letiska v Schwechate Antalya, Barcelona a Mallorca, zatiaľ čo v segmente diaľkových letov sa na prvom mieste umiestnili Bangkok, New York a Taiwan-pej. Najobľúbenejšími krajinami sa stali Nemecko, Španielsko a Taliansko. Najvýraznejšie vlani narástol počet cestujúcich pri cestách do Talianska, Španielska alebo Británie. Na rok 2025 sa očakáva ďalší nárast. Od júna vznikne nové priame spojenie z letiska Viedeň Schwechat do Singapuru.