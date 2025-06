Veľké zmeny v cestovaní v Bratislavskom kraji: Už od nedele platia vyššie ceny lístkov aj nové tarifné zóny! (nový cenník)

NOVÝ CENNÍK Zobraziť galériu (3) Autobus mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Foto: TASR

V Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) dochádza od nedele k zmene tarifných zón. Ich počet sa znižuje z doterajších 56 malých na 19 veľkých. Zvyšujú sa tiež ceny cestovného. Pripomína to Bratislavská integrovaná doprava (BID) ako organizátor IDS BK.

„Zväčšenie zón a zníženie ich počtu prispieva k jednoduchšiemu, prehľadnejšiemu a férovejšiemu systému cestovania,“ podotýka BID.

Jednou z významných zmien je „veľký prstenec“ v okolí Bratislavy, ktorý spája viacero súčasných zón do jednej veľkej. Vzniká veľká regionálna zóna 111, spájajúca priľahlé obce v okolí Bratislavy, ale napríklad aj okresné mesto Pezinok. Do vzdialenejších oblastí bude postačovať cestovný lístok s menším počtom zón.

V Bratislave ostávajú zóny 100 a 101. Zóna 100 sa pri výpočte ceny bude počítať ako jedna tarifná zóna.

Predplatný ročný cestovný lístok, teda električenka, stojí po novom pre bratislavské zóny 263 eur, čo predstavuje zvýšenie ceny o zruba 7 percent. Základný 30-minútový lístok stojí 1,20 eura (1,09 eura pri elektronickom lístku) a zľavnený lístok 0,60 eura (0,55 eura pri elektronickom lístku). Základný 30-minútový lístok tak zdražie zhruba o 10-percent.

Nový cenník cestovných lístkov v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy pre Bratislavu od 1. júna 2025.

„So zavedením tarifnej reformy v IDS BK dochádza aj k úprave cien cestovných lístkov. Nový cenník zohľadňuje nielen samotnú reformu, ale aj infláciu za rok 2024, polovicu roka 2023 a zvýšenie DPH o 3 percentuálne body,“ odôvodňuje úpravy cien BID.

Zmena sa nedotýka predplatných cestovných lístkov pre deti a mládež vo veku od šesť do 18 rokov, výnimkou sú len regionálne zóny. V nezmenenej podobe ostáva aj SeniorPas pre seniorov nad 70 rokov.

Predlžuje sa zároveň platnosť dovozného/batožinového lístka z pôvodných 180 na 300 minút. Po novom stojí 0,60 eura (pri elektronickom lístku 0,55 eura).

Zakúpené predplatné cestovné lístky so starými zónami však budú platiť do konca ich platnosti, akceptované budú automaticky u všetkých dopravcov aj po zmene. Staré papierové lístky budú platiť tri mesiace, teda do konca augusta.

V IDS BK sú zapojení dopravcovia Dopravný podnik Bratislava, Arriva Mobility Solutions, Železničná spoločnosť Slovensko (regionálne vlakové linky S8 – S65 a R20 – R60) a Leo Express (vlakové linky S70 a R70).

Bližšie informácie sú zverejnené na webe www.idsbk.sk.