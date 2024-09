Veľká zvolávacia akcia áut známych značiek: Pri týchto obľúbených modeloch hrozí aj na Slovensku problém! (prehľad)

PREHĽAD Foto: freepik.com/Drazen Zigic, oPeniazoch.sk

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na zvolávacie akcie viacerých značiek automobilov. Nedostatky a riziká sa týkajú viacerých modelov, ktoré vlastnia mnohí Slováci.

Zvolávacia akcia sa týka vozidiel značky Škoda, Kia, Volvo a Ford. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) na svojom webe zverejnila oznámenia týchto spoločností, spolu s konkrétnymi pokynmi pre majiteľov dotknutých vozidiel.

Aj keď sa v niektorých oznámeniach uvádza, že sa dotknuté výrobky na Slovensku nenachádzajú, neznamená to, že ste ich medzičasom nemohli kúpiť a doviezť napríklad zo zahraničia. Preto si dobre skontrolujte všetky informácie o vozidlách.

Kia upozorňuje na airbagy

Spoločnosť Kia Sales Slovakia upozorňuje majiteľov vozidiel KIA Soul (SK3, SK3 EV) a KIA Seltos (SP2), ktoré boli vyrobené v období od 03. 04. 2023 do 12. 06. 2023. Číslo typového schválenia je E42007/461365*.

„Chyba vo výrobnom procese vozidla môže zapríčiniť náhodnú aktiváciu bočného airbagu, čo vytvára riziko zranenia pre posádku vozidla,“ uvádza sa v ozname spoločnosti Kia. Nápravným opatrením je kontrola airbagov na oboch stranách vozidla a ich vymenenie, ak ide o potenciálne nebezpečné airbagy podľa identifikačného kódu.

Ford kontroluje strešné okná

Spoločnosť Summit Motors Slovakia, ako zástupca výrobcu vozidiel Ford, upozorňuje vlastníkov modelu Ford Transit Connect. Konkrétne ide o vozidlá s číslom typového schválenia PJ2 a PU2 a taktiež el*2001/116*0207*23-*29 a el*2007/46*0272*1I-*19. Dotknuté vozidlá boli vyrobené v období od 2. 10. 2016 do 13. 06. 2019.

Dané vozidlá predstavujú riziko zranenia. „Nesprávne čistenie komponentov počas nanášania základného náteru môže zanechať nečistoty ako silikón, ktorý oslabuje priľnavosť strešného okna. To môže spôsobiť hluk vetra, priesak vody a potenciálne oddelenie strechy od vozidla, čím sa zvyšuje riziko nehôd a zranení ostatných účastníkov cestnej premávky,“ upresňuje spoločnosť. Ak sa táto zvolávacia akcia týka vášho vozidla, autorizovaný servis Ford vykoná kontrolu strešného okna.

Volvo prekračuje limity emisií

Spoločnosť Top Auto Slovakia, ako zástupca výrobcu vozidiel značky Volvo, upozorňuje vlastníkov vozidiel Volvo XC60, S90, V90, V90 Cross Country a XC 90. Zvolávanie sa týka vozidiel s číslom nasledovných typových schválení:

e4*2007/46*1067*07

e4*2007/46*1067*08

e4*2007/46*1067*09

Tieto vozidlá predstavujú riziko pre životné prostredie, pretože emisie oxidov dusíka prekračujú regulačné limity.

Zvolávacia akcia sa týka hlavne vozidiel Škoda

Táto zvolávacia akcia má najväčší dopad na majiteľov motorových vozidiel značky Škoda. Ide o vozidlá kategórie M1 a N1 a modely Citigo, Roomster, Praktik, Fabia II, Fabia III, Rapid, Octavia III, Superb II, Karoq, Kodiaq a Yeti. Akcia sa týka typov 3T, 54, 5E, 5J, 5L, AA, NJ, NH, NS, NU.

Foto: pixabay.com/Mirano23

Čo sa týka typového schválenia dotknutých vozidiel, ide o nasledovné:

e11*2001/116*0291*,

e11*2001/116*0326*,

e11*2007/46*0013*,

e11*2007/46*0243*,

e11*2007/46*0250*,

e13*2007/46*1169*,

e8*2007/46*0249*00-*25,

e82*007/46*0272*

Dotknuté vozidlá boli vyrobené v rozmedzí od 24. 09. 2012 do 27. 06. 2014. Na Slovensku sa má nachádzať 53 takýchto áut. Pri vozidlách s airbagom vodiča TAKATA existuje možnosť, že na základe vysokej vlhkosti vzduchu a veľkému kolísaniu teplôt môže dochádzať k zhoršeniu pohonnej hmoty.

„Pri aktivácii airbagu vodiča by tak mohlo dôjsť k poškodeniu krytu plynového generátora. To môže viesť k tomu, že by sa z krytu mohli uvoľniť kovové časti a zraniť posádku vozidla,“ upozorňuje spoločnosť Škoda Auto Slovensko.

V prípade, že sa vás niektorá zvolávacia akcia týka, dostavte sa čo najskôr do niektorého z autorizovaných servisov. Ich zoznamy nájdete v konkrétnych oznámeniach spoločností. A ak ste takéto vozidlo medzičasom predali, kontaktujte nového majiteľa, prípadne odovzdajte kontakt na neho spoločnosti, ktorej sa akcia týka.