Veľká novinka na našich diaľniciach: Pozrite si, ako sa zmení a zrýchli pomoc motoristom! (foto)

Motoristi na slovenských diaľniciach sa v prípade potreby môžu dočkať rýchlejšej pomoci. Diaľničná patrola, ktorá je určená práve na pomoc motoristom, dostala zásadné vylepšenie. Od mája jazdí už aj s modrými majákmi, ktoré jej dávajú právo prednostnej jazdy. Vďaka tomu sa k motoristom v núdzi dostane rýchlejšie než doteraz. Ako jej zásahy vyzerajú v praxi a čo všetko sa zmenilo, priblížil minister dopravy Jozef Ráž.

Diaľničná patrola môže na slovenských diaľniciach a rýchlostných cestách zasahovať efektívnejšie a rýchlejšie. Ich autá dostali nové modré majáky a s nimi aj právo prednostnej jazdy, aby mohli za tými, ktorí ich potrebujú, prísť už do pár minút.

Ak sa motoristi na našich cestách stretnú s modrými majákmi vozidiel Diaľničnej patroly, mali by podľa slov ministra dopravy Jozefa Ráža uvoľniť cestu, aby sa pomoc dostala čo najrýchlejšie tam, kde je potrebná. Doteraz používané oranžové majáky vozidlá patroly v podstate k ničomu špeciálnemu neoprávňovali, slúžili len na ich lepšiu viditeľnosť.

Podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Rastislav Droppa približuje, že nové majáky umožnia vozidlám Diaľničnej patroly rýchlejšie zasiahnuť v prípade potreby. Veľakrát totiž ide motoristom pri problémoch aj o život a je dôležité dostať sa k ním čo najrýchlejšie. Vďaka novému označeniu by však mali byť okrem vodičov vo väčšom bezpečí aj samotní zamestnanci diaľničnej spoločnosti.

Motoristi sa tak na cestách budú môcť už stretávať s oboma typmi majákov. To, v akej situácii sa budú používať či už modré alebo oranžové majáky, určujú podľa zverejneného videa ministra dopravy interné predpisy NDS. Modré majáky sa môžu napríklad využiť na to, aby vozidlá patroly vedeli prejsť záchranárskou uličkou a zároveň aj na to, aby NDS vedela osadiť na diaľničných úsekoch značenie, kde tú uličku treba vytvárať.

Opodstatnenie Diaľničnej patroly, ktorá funguje od roku 2015, potvrdzujú podľa ministra dopravy aj čísla o jej zásahoch. Vlani mala napríklad 30-tisíc výjazdov, čo je zhruba 82 výjazdov denne. Od začiatku fungovania, teda od spomínaného roku 2015, už pritom pomohla stovkám tisícov motoristov.

Telefonický kontakt na vozidlá Diaľničnej patroly: 0800100007

Motorista v núdzi sa na ňu môže obrátiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

A ako zásahy Diaľničnej patroly vyzerajú v praxi? Motoristi sa na ňu môžu v prípade potreby obrátiť telefonátom. Prevádzkový riaditeľ NDS zároveň dodáva, že diaľničiari vykonávajú taktiež dohľad nad jednotlivými úsekmi diaľnic a v prípade problémov vysielajú patrolu k motoristom automaticky. Rovnako môže v prípade problémov pomoc odoslať motoristom aj dispečing NDS, ktorý obieha svoje úseky.

Minister dopravy Jozef Ráž pripomína, aby vodiči pri problémoch na našich cestách mysleli hlavne na svoju bezpečnosť. V prípade potreby pomoci by si nemali zabudnúť nasadiť bezpečnostnú vestu, vystúpiť z vozidla a čo najskôr sa dostať za zvodidlá, čiže nestáť pred autom, ani za autom.

