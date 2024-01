V Prahe nepristálo 12 lietadiel: Dôvodom je hmla a porucha meteostanice

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/JessicaJohnson

Kvôli hustej hmle a poruche na meteorologickej stanici na pražskom letisku Václava Havla od nočných hodín nepristálo dvanásť lietadiel, ďalších sedem liniek dopravcovia zrušili. ČTK to dnes krátko predpoludním povedala hovorkyňa letiska Klára Divíšková. Aktualizovala tak skoršie informácie, podľa ktorých bolo odklonených osem lietadiel. Situácia sa stabilizovala okolo 10:00, keď sa hmla rozpustila.

Prvý let bol podľa hovorkyne odklonený o 3: 25. Medzi 5:00 a 6:00 pristáli dve lietadlá. Okolo 10:00 na letiskovú plochu dosadlo po niekoľkých hodinách prvé lietadlo. Podľa údajov na webe letiska malo od polnoci do dnešných 10.00 h do Prahy smerovať 15 letov.

Okrem hustej hmly situáciu komplikovala porucha systému, ktorý zbiera meteorologické dáta. Bez presných údajov o počasí nemôžu riadiaci letovej prevádzky informovať posádky lietadiel o podmienkach na letisku, uviedla Divíšková. Konečné rozhodnutie, kde lietadlo pristane, je na posádke lietadla, ktorá vychádza z informácií od riadiacich prevádzky daného letiska. Kedy sa podarí meteostanicu opraviť, nie je jasné.

Stalo sa to aj pred rokom

Komplikácie v leteckej prevádzke môže spôsobiť nielen hmla, ale aj silný vietor alebo sneh. Naposledy 22. decembra minulého roka bolo kvôli nepriaznivému počasiu niekoľko letov odklonených, ďalšie naberali meškania. Vietor v nárazoch o sile až 94 kilometrov za hodinu zbrzdil prevádzku na pražskom letisku vo februári roku 2020. Vtedy letecké spoločnosti zrušili desať spojov.

Za meškanie alebo zrušenie letov sú voči cestujúcim zodpovední väčšinou dopravcovia. Zodpovednosť nenesú v prípadoch, ktoré sú spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ako je napríklad nepriaznivé počasie. Letisko Praha za prvých desať mesiacov minulého roka odbavilo 11,7 milióna cestujúcich, medziročne o 28 percent viac. Za celý rok 2022 prepravilo zhruba 10,7 milióna ľudí.