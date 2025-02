V metropole Guatemaly zahynulo po páde autobusu do rokliny najmenej 51 ľudí

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/bilmer_

Po páde autobusu do rokliny zahynulo na severovýchode metropoly Guatemaly najmenej 51 ľudí, informovali v pondelok s odvolaním sa na záchranné zložky zahraničné médiá. Guatemalský prezident Bernardo Arévalo už vyhlásil štátny smútok, píšu tamojšie médiá.

Autobus so 75 pasažiermi mieril z rezidenčnej štvrte Atlántida k cintorínu Bouganvilias, kde okolo 5:40 miestneho času (12:40 SEČ) zišiel z cesty do údolia. Podľa predbežných správ autobusu, ktorý jazdil 30 rokov, zlyhali brzdy. Kvôli tomu pravdepodobne vošiel do protismeru, kde sa zrazil so šiestimi autami a potom spadol do rokliny, napísal guatemalský web Prensa Libre.

Niekoľko cestujúcich z prevráteného autobusu vypadlo do rieky pod mostom, odkiaľ ich zachránili hasiči. Záchranári tiež previezli najmenej šesť preživších do nemocnice, niektoré zdroje ale uvádzajú, že 50-ročná žena a 65-ročný muž pri prevoze zomreli, uviedol web.

„Z trosiek autobusu, v ktorom cestovalo 75 ľudí, sme vyslobodili celkovo 51 tiel. Tie sú teraz v provizórnej márnici,“ citovala agentúra AFP hasičov.

Arévalo po nehode kondoloval pozostalým a vyhlásil štátny smútok. Zároveň nariadil armáde a ďalším podporným zložkám, aby pomohli s pátraním.