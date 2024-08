V Kanade vrcholia pracovné spory na železnici: Hrozia dopady na ekonomiku

Kanadská vlajka. Foto: pixabay.com/ElasticComputeFarm

V Kanade sa na budúci týždeň môže zastaviť železničná doprava. Vyvrcholili by tak vlečúce sa spory o pracovné podmienky s odborármi, ktorí hrozia štrajkom. Do akcie sa 22. augusta chystajú podľa regionálneho webu Okotoks Online železničnej spoločnosti Canadian National (CN), Canadian Pacific a Kansas City Southern (CKPC).

V oboch železničných podnikoch pracuje spolu približne 10.000 ľudí. Ak by vlaky prestali obsluhovať, spomalilo by to prepravu nákladov po celej krajine a následne aj cezhraničný obchod. Vláda odhaduje, že v Kanade sa po železnici ročne prepraví tovar v hodnote takmer 400 miliárd kanadských dolárov (9,1 bilióna Kč).Spoločnosť Canadian National varovala, že dlhodobé zastavenie železničnej prevádzky by malo vážny dopad na dodávateľské reťazce. Spôsobilo by meškanie a možný nedostatok tovaru a zvýšilo by náklady podnikov vrátane baní, tovární a mlynov.

Kanada je druhou najväčšou krajinou na svete podľa rozlohy a pri preprave obilia, fazulí, automobilov, potaše, uhlia a ďalšieho tovaru je veľmi závislá od vlakov.„Je to katastrofa. Doslova nič by sa nepohlo, „uviedol viceprezident pre verejné záležitosti v spoločnosti Pulse Canada Greg Northey. Pulse Canada je národné združenie zastupujúce pestovateľov, obchodníkov a spracovateľov kanadských strukovín.Odbory požadujú lepšie mzdy a benefity. Chcú tiež zlepšiť organizáciu práce tak, aby mali zamestnanci viac prestávok a času na oddych.