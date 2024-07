Už vám žiadne zážitky neuniknú: Tieto šikovné triky prezradia, ako pri cestovaní ušetriť!

Foto: unsplash.com/Dahee Son

V živote je veľmi prospešné dávať si ciele a plniť si ich. Prináša to pocit uspokojenia a ocenenia. Takisto je to veľmi účinný nástroj, ako vytvoriť návyk šetriť peniaze a vybudovať tak vzťah k istej forme finančnej gramotnosti.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že nie vhodná doba na šetrenie a odkladanie si peňazí. Máme tu vysokú infláciu, drahé hypotéky, potraviny, energie, pohonné hmoty a zvýšili sa aj náklady na bývanie. Stanovenie si cieľa v takto neistých časoch môže byť v konečnom dôsledku veľké plus. Ako si teda vybudovať balík peňazí na to, aby sme v blízkej budúcnosti mohli niekam vycestovať?

Skúsme s financiami pracovať úplne inak, ako sme boli doteraz zvyknutí. Začnime vnímať šetrenie ako istú formu diéty. Všetci odborníci sa zhodujú, že nárazové diéty z dlhodobého hľadiska nemajú zmysel. Ak sa budeme každý mesiac vyhýbať spoločenským akciám a voľnočasovým aktivitám, vystavíme sa zbytočnému tlaku. S vysokou pravdepodobnosťou tomuto tlaku podľahneme. Na sporenie je dôležité nazerať ako na zmenu životného štýlu. Začať treba malými zmenami, ktoré sa javia byť zanedbateľné, no v globále sa veľmi pekne zúročia.

Príkladom môže byť, že si nebudeme kupovať každý deň kávu, ale prinesieme si ju z domu vo vlastnom hrnčeku. Ak si vyrazíme s priateľmi, skúsime ostať namiesto alkoholických drinkov pri vode. Stravovanie vonku je dôvodom číslo 1, pre ktorý nedokážeme dodržať svoj nastavený rozpočet. Týždenné náklady na jedlo môžu byť dosť vysoké. Riešením môže byť nosenie si vlastného obeda. Veľmi efektívna je krabičková metóda, v rámci ktorej sa chystá obed do práce hneď na niekoľko dní dopredu. Týmto spôsobom nakupujeme len to, čo sa bude aj okamžite spracovávať, čo má zase za následok menej odpadu a plytvania.

Chudnutie je hrou s číslami. Zatiaľ čo pri diétach a cvičení sa fokusujeme na počet kalórii, pri financiách ide o to, všímať si, na čo míňame najviac. Vďaka tomu lepšie spoznáme svoje zvyky a návyky a odhalíme priestor na prípadné škrty.

Ako si našetriť na dovolenku?

Alfou a omegou je suma, ktorú na vysnívanú dovolenku potrebujeme. Je teda potrebné spraviť rozhodnutie, kam sa pôjde a na ako dlho. Po tomto základe je možné prejsť ku konkretizácii. Spracuje sa rozpočet odhadovaných nákladov. Pôjde o cenu leteniek, ubytovania, odhadované náklady na stravu a, samozrejme, netreba zabúdať ani na rôzne aktivity a výlety. Vždy je dobré počítať aj s nejakými peniazmi navyše, ak by sa niečo skomplikovalo.

Presnú sumu určite nezískame, no dôkladnou analýzou sa k nej môžeme priblížiť.

Dovolenka v Európe by štatisticky mala vyjsť okolo 1500 eur. Samozrejme, že sa ceny v jednotlivých destináciách budú líšiť. Týždenný výlet pre dvoch do Amsterdamu vyjde asi na 1800 eur, zatiaľ čo ten istý druh dovolenky v Poľsku sa môže pohybovať okolo 800 eur. Naddimenzovanie rozpočtu je vždy lepšia alternatíva, ako sa potom na dovolenke uskromňovať. Nie je nič lepšie ako návrat domov s bohatými zážitkami a ešte aj zvyšnými peniazmi.

Ako začať s rozpočtom na dovolenku?

Uchopenie cash flow aj pri takých bežných veciach, ako je dovolenka, prispôsobuje jednotlivé potreby finančnej nezávislosti. V prvom rade je hneď na začiatku dôležité pochopiť kam idú peniaze každý mesiac. To vyžaduje vyznačiť si všetky príjmy v porovnaní so všetkými výdavkami na mesačnej báze. Existujú na to už aj mnohé rozpočtové aplikácie, ktoré vedia stanovanie rozpočtu značne uľahčiť.

Na konci mesiaca je dôležité posúdiť, na koľko obtiažné bolo dodržať stanovené rozpočtové ciele.

Na dovolenku si toho zbaľme radšej menej. Vyhneme sa tým zbytočným poplatkom za batožinu. Takýto štýl balenia má aj iné výhody. Okrem výrazného šetrenia, je presun z miesta na miesto a z destinácie do destinácie oveľa komfortnejší. Uľahčuje to aj pohyb v rámci miest. S ľahšou a menšou batožinou môžeme zvoliť verejnú dopravu, namiesto toho, aby sme museli preplácať na taxíku.

Nespornou výhodou komorného balenia je aj šetrenie na nákupe suvenírov. Obmedzená kapacita batožiny nás odradí nakupovať v neprimeranom množstve.

Okrem iného je skvelým prostriedkom ako šetriť financie na dovolenke aj cestovanie mimo hlavnej sezóny. Vyhneme sa tým davom ľudí a nepríjemným okolnostiam, ktoré s tým súvisia, no zaručene získame aj lepšiu ponuku. Letenky na letových trasách počas dovolenkovej sezóny sú v prieme o 41 percent drahšie ako ostatné lety rezervované zhruba pol roka pred plánovaným vycestovaním.

Ak už budeme v dovolenkovej destinácii, skúsme si spraviť malý rešerš bezplatných akcií. Nie za všetko musíme platiť a práve na dovolenke môžeme ísť cestou bezplatných atrakcií a prehliadok. Často aj miestni môžu poradiť, kam sa oplatí ísť a pritom sa tam nemusí platiť. Stačí sa iba informovať.

Nech už sa rozhodneme vycestovať kamkoľvek a kedykoľvek, lowcostovo sa dá cestovať takmer vždy. Jednou z najdôležitejších možností, ako ušetriť pri cestovaní je, že si určíme vzrušujúci cieľ, na ktorom budeme usilovne pracovať. V tomto duchu pomáha aj to, ak si vyzdobíme svoj príbytok nejakými vizuálnymi pomôckami, ktoré nám budú cieľ pripomínať.

Pri cestovaní taktiež pamätajme, že dovolenka nemusí byť taká lacná, ako sa na prvý pohľad zdá. Keď sme na cestách, výdavky na dovolenku môžu často presiahnuť pôvodný rozpočet. Šetrenie na tých správnych miestach však poskytuje väčšiu slobodu míňať tam, kde to práve potrebujeme a kde to má zmysel.