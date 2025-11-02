USA zaviedli vysoké clá na dovoz nákladných áut a autobusov: Ktoré krajiny sú výnimkou?

V Spojených štátoch vstúpili od novembra do platnosti dodatočné dovozné clá na nákladné vozidlá, autobusy a komponenty. V prípade stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel predstavuje dodatočné clo 25 % a v prípade autobusov 10 %. Informovali o tom agentúra AFP a kanadský portál CBC.
Clá zaviedol americký prezident Donald Trump s cieľom podporiť domáci priemysel, ktorý podľa neho trpí v dôsledku „neférovej zahraničnej konkurencie“. Zároveň dodal, že „posilnenie pozície amerických výrobcov nákladných vozidiel je kľúčové pre národnú bezpečnosť“. Tieto clá sa netýkajú vozidiel dovážaných do USA z krajín, ktoré so Spojenými štátmi uzatvorili dohodu o voľnom obchode USMCA, teda Mexika a Kanady.
Dodatočné clá začali platiť s mesačným posunom. Pôvodne mali do platnosti vstúpiť od 1. októbra, neskôr ich platnosť však Trump posunul o jeden mesiac.
Americká obchodná komora, ako aj Združenie nákladných dopravcov, ktoré zastupuje približne 37.000 firiem, žiadali vládu, aby clá na dovoz nákladných vozidiel a komponentov nezavádzala. Upozornili, že USA dovážajú tieto produkty najmä z Mexika, Kanady, Japonska, Nemecka a Fínska. Podľa Americkej obchodnej komory „sú to všetko spojenci a obchodní partneri, ktorí nepredstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť USA“.
United Overseas Bank v októbri uviedla, že podľa jej odhadov viac než 70 % všetkých dovozov do USA predstavujú ťažké nákladné vozidlá z Mexika a približne 20 % vozidlá z Kanady. V prípade vozidiel a komponentov z krajín spadajúcich pod dohodu USMCA sú nové opatrenia USA o niečo miernejšie. Podľa CBC by sa 25-percentné clo malo týkať iba neamerických častí.