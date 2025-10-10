USA chcú zakázať čínskym aerolíniám lety cez Rusko: Ovplyvní to cestovanie aj ceny leteniek?

Spojené štáty navrhli zakázať čínskym leteckým spoločnostiam používať ruský vzdušný priestor počas letov na americké letiská alebo z nich. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Ministerstvo dopravy USA vo štvrtok (9. 10.) v predbežnom nariadení uviedlo, že by chcelo „zabrániť konkurenčnej nerovnováhe medzi americkými a čínskymi leteckými dopravcami v dôsledku nerovného prístupu k vzdušnému priestoru tretích krajín“.
Prelet cez Rusko je „najefektívnejšou trasou“ medzi niektorými destináciami v Číne a USA. Rusko však uzavrelo svoj vzdušný priestor pre amerických leteckých dopravcov od mája 2022, krátko po invázii Moskvy na Ukrajinu, ktorá viedla k sankciám USA.
Podľa dokumentu ministerstvo „predbežne dospelo k záveru, že prax niektorých čínskych leteckých dopravcov, ktorí využívajú prelety nad Ruskom na trase do USA je nespravodlivá a znevýhodňuje americké letecké spoločnosti“.
Aerolínie, ktorých by sa to malo týkať, dostali dva pracovné dni na podanie pripomienok. Ministerstvo dopravy sľúbilo, že „pred prijatím ďalších opatrení plne zváži záležitosti alebo problémy vznesené v námietkach“.
Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun v piatok na tlačovej konferencii v Pekingu povedal, že navrhované obmedzenia „uškodia obom krajinám“. „Navrhujeme, aby USA zvážili vplyv vlastných politík na svoje vlastné podniky, namiesto toho, aby neprimerane potláčali iné krajiny a nechávali náklady na globálnych spotrebiteľoch,“ povedal.
Návrh USA prichádza v čase, keď Washington a Peking pracujú na dohode o ukončení tvrdej obchodnej vojny, pričom prímerie vo väčšine recipročných ciel je predĺžené do 10. novembra.
V dokumente ministerstva dopravy sú vymenované niektoré spoločnosti, ktorých by sa toto rozhodnutie týkalo. Ide o Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines a Xiamen Airlines.