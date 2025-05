Unikátna novinka v Bratislave: Pozrite si, ako bude poštu doručovať autonómne auto! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (7) Autonómne vozidlo na doručovanie zásielok, ktoré bude v centre Bratislavy testovať Slovenská pošta. Foto: TASR

Slovenská pošta bude v centre Bratislavy testovať autonómne vozidlo na doručovanie zásielok. Poštu bude roznášať do inštitúcií v rámci pešej zóny hlavného mesta. Slovenská pošta sa tak zapája do iniciatívy pre rozvoj autonómnych technológií, umelej inteligencie a inovácií na Slovensku pod názvom Elevate.

Ide o prepojenie verejného a súkromného sektora a akademickej obce. Hlavným koordinátorom je Ministerstvo dopravy (MD) SR. Projekt v utorok predstavili minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) spolu s generálnym riaditeľom Slovenskej pošty Vladislavom Kupkom, zástupcami Slovenskej akadémie vied (SAV), hlavného mesta Bratislavy a súkromného sektora.

Myšlienkou iniciatívy Elevate je vytvoriť funkčný ekosystém, ktorý prepojí verejnú správu, samosprávy, podnikateľské prostredie a akadémiu. Zabezpečiť má jednoduchšie testovanie autonómnych technológií, podporiť slovenských inovátorov a prispieť ku kvalitnejšiemu životu v mestách. Ministerstvo dopravy, Slovenská pošta, SAV, hlavné mesto Bratislava a technologický partner – spoločnosť DiusAi spoluprácu spečatili podpísaním memoranda o porozumení.

Rezort dopravy ako koordinátor projektu má pripraviť transpozíciu európskej legislatívy do slovenského práva. „Ministerstvo dopravy je držiteľom legislatívy v tejto oblasti a transponuje smernice z EÚ. Potrebovali sme to nejakým spôsobom uchopiť, aby sme vedeli tie smernice, ktoré hovoria o autonómnej doprave, uviesť postupne do života. Bol by som veľmi nerád, aby Slovensko skončilo niekde na chvoste v implementácii týchto riešení,“ uviedol Ráž.

Slovenská pošta sa ako partner projektu zapája do pilotnej fázy testovaním autonómneho doručovacieho vozidla. „Úlohou Slovenskej pošty dnes a v najbližších týždňoch a mesiacoch bude testovanie pozemného autonómneho vozidla, ktoré bude doručovať poštu v rámci centra mesta, v pešej zóne,“ priblížil Kupka. Doplnil, že projekt spustia od júla a trvať bude osem mesiacov. Vozidlo si bude pošta prenajímať a podľa Kupku ju to vyjde na 28 000 eur.

Akademickú obec v projekte zastrešuje SAV. „Autonómna doprava je dnes témou a Slovensko, ako automobilová veľmoc, nemôže zaostávať. Aj preto venuje SAV mimoriadnu pozornosť tejto téme. Radi sa zúčastňujeme na iniciatíve Elevate a veríme, že naša expertíza bude prínosná v oblasti vývoja autonómnych technológií,“ uviedol predseda SAV Pavol Šajgalík.