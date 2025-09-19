Slovenské cesty v súčasnosti brázdia automobily značiek od výmyslu sveta. Od tých najlacnejších a najbežnejších značiek, až po superluxusné vozidlá. Nie vždy však tomu tak bolo.
Najmä počas bývalého režimu sa na našich cestách striedalo doslova zopár značiek, a automobily sa často líšili iba farbou. Uhádnete tie najpopulárnejšie a najlegendárnejšie modely, ktoré ste mohli vidieť na cestách na Slovensku či už v minulosti, alebo súčasnosti? Otestujte sa!
Aký model auta je na obrázku?
Škoda Octavia
Škoda Laurin
Škoda Rapid
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký model auta je na obrázku?
Škoda Favorit
Škoda Forman
Škoda Klement
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký model auta je na obrázku?
Škoda 105/120
Škoda 100
Škoda 500
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký model auta je na obrázku?
Škoda Fabia
Škoda Roomster
Škoda Citigo
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký model auta je na obrázku?
Lada (VAZ 2101)
Fiat 125
Moskvič 408
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký model auta je na obrázku?
Škoda 100/110
Škoda 1000
Lada 1000
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký model auta je na obrázku?
Trabant 601
Zwikau AWZ P70
Wartburg 601
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký model auta je na obrázku?
Škoda Kamiq
Škoda Kodiaq
Škoda Yeti
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký model auta je na obrázku?
Hyundai i30
Opel Corsa
Kia Ceed
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký model auta je na obrázku?
Kia Ceed
Kia Rio
Ford Focus
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký model auta je na obrázku?
Kia Sportage
Kia Sorento
Ford Kuga
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký model auta je na obrázku?
Škoda Karoq
Škoda Superb Combi
Škoda Enyaq
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký model auta je na obrázku?
Aero 30
Praga 3000
BAZ 1350
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký model auta je na obrázku?
Tatra 77
Škoda Turbo
Aero 5000
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký model auta je na obrázku?
Dacia Duster
Chevrolette Trax
Peugeot 308
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký model auta je na obrázku?
Hyundai Tucson
Dacia Sandero
Volkswagen T-Roc
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký model auta je na obrázku?
VW Golf
VW Polo
VW Passat
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký model auta je na obrázku?
Wartburg 353
Trabant 1.1
Lada 300
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký model auta je na obrázku?
Škoda Kodiaq
Škoda Scala
Škoda Enyaq
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký model auta je na obrázku?
Škoda 1000MB
Porsche 356
Moskvič 403
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
