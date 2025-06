Ubudnú problémy na cestách? Opravy sa dočká slovenský unikát a pozrite si, kde vyrastá „mesto mostov“! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (17) Ministerstvo dopravy avizuje veľkú opravu mostov na Slovensku, jún 2025. Foto: youtube.com/Ministerstvo dopravy SR

Na Slovensku máme viac ako 1800 mostov na cestách prvej triedy a polovica z nich je v zlom stave. Minister dopravy Jozef Ráž aktuálne priblížil, ako sa bude postupovať pri ich oprave a prečo sú kľúčové pre dopravu u nás. Komplexná obnova čaká napríklad jednosmerný most v Jablonici či most v Seredi.

Kritické mosty v Jablonici či v Seredi sa čoskoro dočkajú komplexnej rekonštrukcie. Zároveň podľa ministra dopravy vzniká stovka nových mostov na našich diaľniciach. Kde ich je najviac a ako to vyzerá s hromadnou opravou mostov, prezradil Jozef Ráž v zverejnenom videu.

Veľkej zmeny by sa mali motoristi dočkať v Jablonici, kde je jediný jednosmerne prejazdný most na cestách prvej triedy u nás. To znamená, že autá si musia dávať prednosť, keď cez neho prechádzajú. „Je to jeden z mostov, ktoré treba okamžite začať riešiť, preto sme ho už zadali Slovenskej správe ciest, a tá vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Verím, že tento most sa prioritne vyrieši a už nebude unikátny tým, že je jediný takýto na Slovensku,“ hovorí minister dopravy.

Po novom bude mať tento most dva pruhy a šírku 7 metrov, čo by malo pomôcť obyvateľom a aj preprave, ktorá je na danom úseku intenzívna, keďže cesta spája Slovensko s Českom. Nový most by mal stáť zhruba 2 milióny eur.

Jednosmerný most v Jablonici, ale aj ďalšie mostné objekty si môžete pozrieť v galérii:

Ďalší viditeľný pokrok by mali motoristi zaznamenať v Seredi. Tam je už viac ako dva roky uzavretý most, ale podľa štátneho tajomníka rezortu dopravy Igora Chomu sa podarilo rozbehnúť práce, zhotoviteľ si prevzal stavenisko a začne s prípravnými prácami. Najprv sa urobia výruby, pripraví sa lávka pre peších a následne sa bude pracovať na samotnom moste tak, aby bol hotový zhruba do roka.

Rekonštrukcie by sa mali dočkať podľa rezortu dopravy aj ďalšie mosty, keďže ich na Slovensku máme na cestách prvej triedy asi 1800, pričom polovica z nich je v troch najhorších kategóriách. Minister dopravy pripomína, že sa už podarilo rezortu vysúťažiť poradcu, ktorý má do konca roka odovzdať podklady pre PPP projekt. V balíku je 1100 mostov, ale na konci sa vyberie viac než 500 vhodných na tento projekt. „Poradca vypočíta spôsob financovania a harmonogram rekonštrukcií tak, aby sa Slovensko nezablokovalo rekonštrukciami naraz, ale aby sa postupne riešili,“ avizuje Ráž.

O niečo lepšia je situácia podľa ministra dopravy na našich diaľniciach, kde sa nedávno odštartovala modernizácia 16 diaľničných mostov, pričom NDS spravuje 874 mostov a aktuálne sa stavia 100 nových.

Slovensko je pritom podľa ministra dopravy krajinou riek a mostov a najviac ich pribudne na obchvate Ružomberka, kde bude až 19 mostov. „Len na križovatke D1 a D4 ich je až 18. Keď zrátame mosty, ekodukty, mosty pre poľnohospodárov či obranu, máme čo robiť,“ konštatuje Jozef Ráž.