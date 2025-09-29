Najdlhší diaľničný tunel na Slovensku sa blíži k dokončeniu. Višňové je už celé vysvietené, čiary na ceste sú namaľované a stavba pôsobí ako pripravená na spustenie. Hoci motoristi si na prvú jazdu ešte chvíľu počkajú, práce finišujú a minister dopravy tunel po aktuálnej prehliadke označil za pompézny.
Tunel Višňové, ktorý sa po otvorení zaradí na prvé miesto v dĺžke na Slovensku, je už celý vysvietený. Práce postupne finišujú a ako priblížil po jeho prehliadke minister dopravy Jozef Ráž, takmer hotová je aj technológia tunela a namaľované sú už aj čiary na ceste. „Naozaj, dnes by človek povedal, že tunel je absolútne komplet hotový a pripravený do užívania,“ vyhlásil Ráž.
Pred otvorením tunela pre motoristov je však podľa jeho slov potrebné dokončiť ešte „veľa papierovačiek“, testov, požiarné a iné bezpečnostné skúšky a stále sa ešte napríklad dopájajú káble v tuneli. „Stále dúfame, veríme a tlačíme, aby sme čím skôr dali tento veľmi podstatný tunel do užívania,“ uviedol Jozef Ráž.
A kedy by to malo byť? Aj keď je zmluvný termín na dokončenie tunela až február budúceho roka, minister dopravy Jozef Ráž už viackrát avizoval, že prví motoristi by sa tunelom mohli previezť ešte tento rok.
Aktuálny stav tunela Višňové si môžete pozrieť v galérii:
Spokojnosť s aktuálnym pokrokom prác na stavbe vyjadril po kontrole aj štátny tajomník rezortu dopravy Igor Choma. Podľa jeho slov sa dokončujú aj predpolia tunelov. „To znamená napojenie na súčasnú diaľnicu, kde už sú odstránené zábrany. Samozrejme, že prevádzka ešte nemôže fungovať, až po otvorení tunela, ale všetky práce aj vonku sa dokončujú tak, aby k termínu bolo urobené všetko, čo má byť urobené,“ dodáva Choma s tým, že verí, že sa tunel podarí spustiť tak, ako je naplánované.
Podarí sa tunel Višňové sprístupniť motoristom ešte v tomto roku?
Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala je zároveň súčasťou plánovaného komplexného prepojenia dvoch metropol Slovenska – Bratislavy a Košíc.