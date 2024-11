Tunel pod Karpatmi, prístav na Dunaji či megainvestícia do výroby batérií: Premiér Fico avizuje veľkú spoluprácu s Čínou!

Aktualizované Zobraziť galériu (9) Premiér SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR

Spolupráca medzi Slovenskom a Čínou by sa mala výrazne prehĺbiť. Avizuje to premiér Robert Fico, podľa ktorého by Čína mohla spolupracovať na viacerých veľkých projektoch, ktoré sa na Slovensku chystajú.

Téma spolupráce s Čínou bola po nedávnej návšteve vládnej delegácie v tejto krajine aj predmetom rokovania slovenskej vlády. Kabinet podľa premiéra Roberta Fica uložil ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi úlohu, pripraviť konkrétny postup krokov pre naplnenie uzatvoreného strategického partnerstva medzi Slovenskom a Čínou.

Možností spolupráce medzi oboma krajinami je podľa Fica veľmi veľa. Jedným z prvých projektov, na ktorom by mali Číňania spolupracovať, je projekt diaľničného tunela pod Karpatmi. V tomto prípade by malo ísť o PPP projekt a už čoskoro by sa k jeho realizácii mali urobiť aj prvé kroky. „Môžem len povedať, že už o pár dní sem príde skupina expertov, ktorá začne robiť také prvé due diligence, že čo sa vlastne dá a čo sa nedá,“ priblížil po stredajšom rokovaní vlády Fico.

Tunel pod Karpatmi by mal byť po dokončení druhý najdlhší v celej Európe. Vláda už vydala projektu aj osvedčenie o strategickej investícii, čo by malo celú prípravu urýchliť. Viac si o chystanej stavbe môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.

V hre sú však aj ďalšie možnosti spolupráce. Ide napríklad o obnovu mostov na Slovensku či vybudovanie nového nákladného prístavu v Bratislave. Rovnako by sa v spolupráci s Čínou mala rozvíjať aj myšlienka nákladnej leteckej dopravy.

Projekt výstavby moderného intermodálneho prístavu v Bratislave s odhadovanými investíciami v stovkách miliónov eur už taktiež získal osvedčenie o strategickej investícii zo strany štátu. Plánovaný termín začiatku výstavby nového prístavu je v marci 2025 a ukončenia celého projektu by sme sa mohli dočkať začiatkom roka 2030.

Výzvou bude aj obnova Ukrajiny

Jednou z výziev bude však aj príprava na obnovu Ukrajiny po vojenskom konflikte. „Ponúkame Číne naše prekladiská na východnom Slovensku, ako možnosť vstupu na Ukrajinu, v prípade obnovy Ukrajiny,“ avizuje Fico.

Už čoskoro by prvé výsledky spolupráce oboch krajín mohlo byť vidieť aj pri výstavbe novej fabriky na výrobu batérií do elektrických vozidiel spoločnosti Gotion. Tá chce svoju investíciu umiestniť pri Šuranoch, pričom by mala priniesť až 1300 pracovných miest a výrobu s vysokou pridanou hodnotou.

Na tomto projekte sa podľa premiéra intenzívne pracuje a podporu mu vyslovilo aj najvyššie čínske vedenie. S výstavbou závodu by sa mohlo začať už v marci budúceho roka. Výstavba nového závodu na výrobu batérií však vyvolala aj niektoré kritické reakcie. Viac si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.