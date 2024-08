Tunel pod Karpatmi je o krok bližšie: Padlo dôležité rozhodnutie vlády, poznáme plánovaný termín dokončenia! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (6) Minister dopravy Jozef Ráž v tuneli vyrobenom technológiou TBM v Číne. Foto: youtube.com/@mindopsk

Bratislava, a s ňou aj všetci cestujúci cez hlavné mesto, by sa mohli dočkať veľkej stavby diaľničného tunela. Ten by mal byť druhý najdlhší v celej Európe a viesť popod Karpaty. Vláda najnovšie vydala projektu osvedčenie o strategickej investícii, čo by malo celú prípravu urýchliť.

Nový tunel Karpaty by mal byť súčasťou diaľnice D4, a to v úseku dlhom viac ako 12,4 kilometra z bratislavskej Rače do Záhorskej Bystrice. Takmer celú dĺžku úseku by mal tvoriť samotný tunel, ktorý by sa s dĺžkou takmer 11,8 kilometra zaradil na druhú priečku medzi najdlhšími diaľničnými tunelmi v Európe.

Vláda v stredu na svojom rokovaní schválila návrh na určenie tohto projektu za strategickú investíciu. Tá by mala zabrať plochu o výmere 93,46 hektára. Rezort dopravy pritom v pripravenom materiáli prezradil aj plánované termíny výstavby. Termín začiatku výstavby je zatiaľ odhadovaný na 4. kvartál 2029 a plánovaný termín ukončenia výstavby je 2. kvartál 2036.

„Realizácia projektu „Diaľnica D4 v úseku Bratislava-Rača – Bratislava-Záhorská Bystrica“ predstavuje významný krok v rámci rozvoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky. Projekt prispieva k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej dopravy, znižuje záťaž na existujúce komunikácie a zlepšuje životné prostredie pre obyvateľov dotknutých oblastí,“ približuje ministerstvo dopravy.

Raziť by sa malo novým postupom

Unikátna by mala byť aj výstavba tunela. Pri tunely Karpaty je totiž navrhovaná tunelovacia technika, ktorá ešte na Slovensku nebola využitá. Ide o takzvaný systém TBM – tunnel boring machine. Čiže veľký stroj, ktorý sa neoplatí používať pri krátkych tuneloch, no pri tunely Karpaty by už mal zmysel. „Je to systém, ktorý kope výrazne rýchlejšie než všetky ostatné tunelovacie metódy,“ uviedol nedávno minister dopravy Jozef Ráž. Ten si bol razenie tunelov pomocou tejto technológie pozrieť priamo v Číne.

Jednou z hlavných otázok, ktorú bude musieť rezort dopravy a s ním aj celá vláda zodpovedať, je tak ako pri všetkých veľkých projektoch otázka financovania. Odhadovaná cena výstavby tunela Karpaty je totiž podľa skôr zverejnených informácií viac ako 1,5 miliardy eur.

Minister dopravy už skôr naznačil, že celý projekt by časom mohli zaplatiť samotní motoristi. Jozef Ráž totiž poukázal na riešenie, pri ktorom by za tunel platili len motoristi, ktorí ho využívajú. Tunel by tak bol mimo štandardného spoplatnenia diaľničnej siete prostredníctvom diaľničných známok, pričom poplatok by bol za prejazd tunela.