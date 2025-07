Trump plánuje nové clá na čínske produkty: Ohrozených je až 70 % exportu do USA

Prezident Donald Trump vo štvrtok 13. februára 2025 vo Washingtone ukazuje podpísaný výkonný príkaz v Oválnej pracovni Bieleho domu. Foto: SITA/AP

Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa zamerať sa na Čínu aj prostredníctvom jej obchodných partnerov v globálnych dodávateľských reťazcoch ohrozuje hospodársky rast ázijskej krajiny a väčšinu jej exportu do USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Čína sa čoraz viac spolieha na tzv. tretie krajiny pri výrobe finálnych produktov alebo komponentov. Tento trend sa zrýchlil už počas Trumpovej prvej obchodnej vojny a zavedení väčších obmedzení pre druhú najväčšiu ekonomiku sveta. Podiel Číny na celkovej výrobe tovarov s pridanou hodnotou určených na vývoz do USA v iných krajinách vrátane Vietnamu a Mexika prudko vzrástol v roku 2023 na 22 % zo 14 % v roku 2017.

Ak sa Trumpovi podarí zasiahnuť túto výrobu prostredníctvom vyšších ciel alebo požiadaviek na dodávateľské reťazce, ohrozí to 70 % čínskeho exportu do USA a viac ako 2,1 % hrubého domáceho produktu ázijskej krajiny, vypočítali analytici Bloomberg Economics. Existuje riziko ďalších ekonomických škôd, ak obmedzenia zaťažia ochotu týchto krajín obchodovať s Čínou, uviedli.

„Obchodné toky cez tretie krajiny sú značné a pomohli zmierniť úder existujúcich amerických ciel,“ napísali analytici Chang Shu, Rana Sajediová a David Qu v utorok vo svojej správe. „Prísnejšie kontroly týchto zásielok by zvýšili škody spôsobené obchodnou vojnou a mohli by dlhodobo narušiť hospodársky rast.“

USA vyvíjajú čoraz väčší tlak na Čínu prostredníctvom iných krajín. V sérii listov viacerým štátom o výške ciel od 1. augusta, ak nedosiahnu bilaterálne obchodné dohody s USA, Trump pohrozil ešte vyššími clami na tovar, o ktorom sa zistí, že je prevážaný. Hoci neposkytol ďalšie podrobnosti, mohol by sa zamerať na širšiu škálu čínskeho exportu do USA.

Medzi najväčšie krajiny, na ktoré sa Čína spolieha pri preprave tovaru do USA, patria Mexiko a Vietnam, pričom kľúčovým uzlom je aj Európska únia. Úloha Číny pri zásobovaní sveta prostredníctvom tretích strán by mohla ovplyvniť dohody USA s obchodnými partnermi. Už existujú náznaky, že sa to deje. Obchodná dohoda so Spojeným kráľovstvom obsahuje požiadavky na bezpečnosť dodávateľského reťazca a vlastníctvo v citlivých sektoroch.

Zatiaľ nie je jasné, ako chcú USA presadzovať obmedzenia prekládky. Americké definície lokalizovaného tovaru zostávajú nejasné a chýbajú podrobnosti o overovaní, uviedli experti Bloomberg Economics.