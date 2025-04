Toto nie je prvý apríl: Hyundai predstavil unikátny koncept auta budúcnosti! (foto)

Hyundai Motor predstavil v Soule nový dizajnový a vizionársky koncept auta INSTEROID, ktorý vychádza z úspešného mestského elektromobilu INSTER. Koncept kombinuje herné prvky, športovú estetiku a ekologické materiály, pričom cieli najmä na mladú generáciu vodičov.

Hyundai vydal prvého apríla tlačovú správu, v ktorej predstavil tento koncept auta. Aj keď by sa mohlo zdať, že ide o vydarený prvoaprílový žart, vyzerá to tak, že je to skutočné. Novinka bola predstavená na podujatí „Night Garage Party“ v Soule a bude verejne vystavená na Seoul Mobility Show v dňoch 3. až 13. apríla 2025.

INSTEROID vznikol ako kreatívny projekt dizajnérskeho tímu Hyundai Europe a predstavuje odpoveď na otázku „čo ak by sa INSTER spojil s videohrami a adrenalínom?“. Názov kombinuje hravosť modelu INSTER a „steroidový“ dôraz na výkon a emócie. Zároveň posúva hranice dizajnu, personalizácie a zážitku z jazdy.

Udržateľnosť, technológie a dizajn

Zatiaľ čo model Hyundai INSTER zaznamenal obrovský úspech na trhoch ako Kórea či Európa (a je finalistom súťaže Svetové auto roka 2025), koncept INSTEROID ide ešte ďalej. Meno vzniklo spojením slov INSTER a STEROID – čo vystihuje jeho silu, energiu a jedinečný charakter. Koncept vytvoril tajne tím dizajnérov Hyundai Europe a jeho cieľ je jasný: prebudiť emócie a inšpirovať novú generáciu vodičov.

INSTEROID preberá dizajn INSTERU a dopĺňa ho o herné prvky, odvážne tvary a funkčné detaily. Vizuálne upúta športovým bodykitom, rozšírenou karosériou, výrazným zadným krídlom a špeciálnymi kolesami. Vnútro vozidla ponúka minimalistický kokpit s bucket sedadlami, ochrannou klietkou a pretekárskym zoskupením prístrojov.

Hyundai nezabúda ani na ekologickú stránku – v interiéri sa použili 3D pletené tkaniny z recyklovaných vlákien v jedinom kuse, čím znižuje odpad pri výrobe interiéru. Karoséria má výrazný biely odtieň s oranžovým akcentom, ktorý symbolizuje energiu a hravosť. Súčasťou prezentácie je aj reflexný pretekársky overal s výrazným nápisom INSTEROID.

Prepojenie s herným svetom

INSTEROID je viac než len koncept – je to prepojenie automobilovej kultúry s hernou scénou. Na podujatí Hyundai Motor predstavil aj videohru, v ktorej hráči počas jazdy s modelom INSTER zbierajú „steroidy“, čím sa auto premieňa na INSTEROID. Hra má byť prístupná verejnosti online od apríla, bez nutnosti inštalácie.

Hyundai tiež oznámil vydanie INSTEROID Kartu pre populárnu hru Kartrider Rush+, čím posilňuje svoje partnerstvá v hernom priemysle – po predchádzajúcich spoluprácach s platformami ako Roblox či ZEPETO.

Simon Loasby, šéf dizajnu Hyundai, označil INSTEROID za koncept, ktorý má vyvolať úsmev, vzbudiť emócie a odhaliť novú tvár radosti z elektromobility. Hyundai tak posilňuje svoju značku ako inovatívneho lídra, ktorý sa nebojí spájať autá s digitálnou kultúrou a kreativitou.

Netradičný koncept slúži ako tzv. „halo model“ pre sériu INSTER a zároveň upevňuje pozíciu značky medzi mladými a technologicky orientovanými vodičmi. Model INSTER sa bude v priebehu roka 2025 ďalej rozširovať do regiónov Ázie, Blízkeho východu a Latinskej Ameriky. To, či sa niekedy takéto auto skutočne vyrobí, je otázne, no určite by to bolo prinajmenšom zaujímavé.