Toto motoristov nepoteší: Koniec nádejí na lacný benzín a naftu? Ropa môže vystreliť aj na 100 dolárov!

Motoristi si na Slovensku v poslednom období užívali na pumpách pohonné látky najlacnejšie za pomerne dlhé obdobie. A hoci ešte pred pár dňami všetko nahrávalo tomu, že by sme sa mohli dočkať ich ďalšieho poklesu, dnes je situácia úplne opačná. Ropa môže totiž kvôli geopolitike vystreliť až na 100 dolárov za barel, upozorňuje analytik XTB Marek Nemky.

Ceny pohonných látok sa v závere septembra takmer nezmenili, zníženie cien pohonných hmôt bolo iba nepatrné. Najpredávanejší diesel a benzín 95 sa naďalej držali na nízkych hodnotách, benzín 98 po minulotýždňovom zdražení mierne zlacnel. Motoristi platili za pohonné hmoty medziročne menej o 12 až 18 percent. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Obľúbený benzín 95 sa predával za cenu z úvodu roka 2022, čo bola naďalej najnižšia hodnota za posledných 32 mesiacov. Najpredávanejšia pohonná látka, motorová nafta, opätovne zlacnela už dvanásty týždeň za sebou. Benzín 98, ktorý minulý týždeň zaznamenal výraznejší rast, bol nepatrne lacnejší.

Spotrebitelia nakupovali počas 39. týždňa benzín 98 v priemere za 1,687 eura, cena benzínu 95 bola na úrovni 1,475 eura a hodnota motorovej nafty bola 1,401 eura za liter. Ceny všetkých troch najpoužívanejších pohonných látok medzitýždenne klesli iba o desatiny centa.

Aj ceny plynov ostali medzitýždenne takmer na rovnakých hodnotách. Stlačený zemný plyn (CNG) sa predával za nezmenených 1,552 eura za kilogram a cena skvapalneného ropného plynu (LPG) zostala na hodnote 0,715 eura za liter. Skvapalnený zemný plyn (LNG) ako jediný oproti predchádzajúcemu týždňu zdražel, o dva centy na 1,683 eura za kilogram.

Aktuálna priemerná cena motorovej nafty bola v 39. týždni medziročne nižšia o 17,8 %, 95-oktánový benzín bol lacnejší o 13,4 % a cena 98-oktánového benzínu bola oproti minulému roku nižšia o 11,8 %. Cena LNG bola vyššia o 18,9 %, LPG bol drahší o 2,1 % a plyn CNG bol v porovnaní s vlaňajškom lacnejší o 5,9 %.

Ropa prudko zdražuje

Ropa zostáva veľmi volatilná a citlivo reaguje na aktuálny geopolitický vývoj. V predchádzajúcom týždni ceny ropy klesli o 3,37 % v dôsledku slabších vyhliadok dopytu, no tento týždeň zaznamenali nárast o 4,5 %. Najmä v posledných dňoch však jej cena prudko stúpa. Kým ešte pred týždňom sa obchodovala za 72 dolárov za barel, v piatok ráno už stála cez 78 dolárov.

"Hlavným faktorom rastu cien je opätovný útok Iránu na Izrael balistickými strelami. Hoci Izrael ani jeho okolie nepatria k významným producentom ropy, Irán produkuje približne 3,5 milióna barelov denne," povedal analytik investičnej platformy XTB Marek Nemky. Ako dodal, obchodníci sú nervózni z možnej izraelskej odvety, ktorá by mohla zasiahnuť iránsku ropnú infraštruktúru, keďže ropa je jedným z hlavných zdrojov príjmov pre Irán. Aj keď by tento výpadok mohla pomerne rýchlo nahradiť Saudská Arábia, ktorá v súčasnosti neprodukuje na plnú kapacitu s cieľom podporiť rast cien, situáciu komplikuje možnosť ohrozenia Hormuzského prielivu. Cez tento strategický priechod prechádza takmer 20 percent svetovej ropnej produkcie z Perzského zálivu, a jeho zablokovanie Iránom by mohlo poslať ceny aj nad 100 dolárov za barel.

Aj napriek týmto rizikám je trh zatiaľ podľa Nemkyho dobre zásobený a očakáva sa prebytok. K tomu prispeje postupné zvyšovanie produkcie v Líbyi a plánované uvoľnenie obmedzení zo strany kartelu OPEC začiatkom decembra. Súčasné údaje zo Spojených štátov, ktoré zaznamenali nárast zásob, tiež naznačujú dostatok ropy na trhu.

Pripravme sa na zdražovanie

Veľkoobchodné ceny pohonných hmôt v Rotterdame vzrástli, čo naznačuje, že aj ceny palív na Slovensku budú rásť. Najbližší týždeň by to mohlo byť podľa Nemkyho ešte len mierne zdražovanie o o 1 až 2 centy na liter pre benzín aj naftu. Situácia na ropnom trhu je však neistá a v najbližších týždňoch uvidíme, aká bude reakcia Izraela a či sa bude zameriavať na ropnú infraštruktúru.

Vývoj konfliktu na Blízkom východe bude kľúčový pre ďalšie pohyby na trhu s ropou. Významnú úlohu zohrá aj budúce rozhodovanie kartelu OPEC+, hoci jeho vplyv už nie je taký veľký ako v minulosti. "Očakáva sa, že obmedzenia sa začnú postupne uvoľňovať od decembra 2024. V súčasnosti je vývoj cien ropy neistý a predpovede sú ťažké, no väčšina rizík na trhu naznačuje skôr rast cien ako ich pokles," dodáva analytik XTB Marek Nemky.