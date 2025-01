Toto sú priority ministra dopravy na tento rok: Smelé plány by mohli potešiť motoristov po celom Slovensku! (video)

VIDEO Minister dopravy Jozef Ráž. Foto: TASR

Rok 2025 prináša nové výzvy aj pre ministerstvo dopravy. To chce v tomto roku dotiahnuť viacero projektov, ktoré by mohli pozitívne pocítiť aj motoristi či cestujúci na Slovensku. Desať hlavných priorít rezortu predstavil minister dopravy Jozef Ráž.

Okrem prijatia nového stavebného zákona chce rezort podľa Jozefa Ráža napríklad odovzdať do užívania viacero úsekov diaľnic či rýchlostných ciest. Ministerstvo chce odštartovať aj veľké zmeny na Dunaji či venovať sa kritickému stavu mostov na Slovensku. Pozrite si kompletných prehľad hlavných priorít ministerstva dopravy pre rok 2025.

Schválenie nového stavebného zákona

Prvou prioritou rezortu je podľa slov ministra Jozefa Ráža schválenie nového stavebného zákona v druhom a treťom čítaní v parlamente. Tento zákon by mal účinnosť nadobudnúť už od začiatku apríla. V praxi by mal priniesť viacero noviniek, okrem iného aj to, že stavebné povoľovacie procesy budú rýchlejšie a bude „menej papierovačiek“.

Uzatvorenie tendrov NDS

Druhou prioritou je podľa ministra dopravy dotiahnutie a uzatvorenie štyroch vážnych tendrov, ktoré vypísala Národná diaľničná spoločnosť (NDS). „Ide o všetky tri úseky diaľnice D3 a posledný úsek diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami, a síce Turany – Hubová,“ priblížil v zverejnenom videu Ráž.

