TOP 10 najväčších výletných lodí na svete: Po takejto plavbe túži každý! (foto)

Dovolenku si dnes nemusíte užiť len letecky alebo sa odviezť niekam autom, využiť môžete aj lodnú prepravu. Moderné výletné lode sú vybavené najrôznejšími miestnosťami a zariadeniami a v súčasnosti patria medzi najväčšie plavidlá na svete.
V posledných rokoch zažívame boom, kedy väčšina najväčších lodí vznikla len za posledné dve desaťročia. Niektoré z nich dokonca boli postavené len za posledných päť rokov. Ako uvádza web Ship Technology, dominujú im predovšetkým značky Royal Caribbean International, Costa Cruises, MSC Cruises a P&O Cruises.
Prinášame vám prehľad TOP 10 najväčších výletných lodí na svete, zoradených podľa hrubej tonáže (gross tonnage – GT). Ide o jednotku miery, ktorá vyjadruje celkový vnútorný objem lode.
10. Costa Cruises – Costa Smeralda (185 010 GT)
Krstnou mamou tejto lode sa stala herečka Penelope Cruz. Costa Smeralda bola prvou LNG loďou vo flotile Costa a zároveň druhou takouto loďou na svete. S dĺžkou 337 metrov a 20 palubami dokáže prepraviť 6 554 pasažierov a 1 646 členov posádky. Poháňa ju štvorica motorov Caterpillar MaK, ktoré dokopy poskytujú výkon 37 MW. Od roku 2019 sa loď pravidelne plaví po Stredozemnom mori.
9. P&O Cruises – MS Arvia (185 581 GT)
Najväčšia loď postavená pre britský trh, MS Arvia, bola dokončená v nemeckej lodenici Meyer Werft. S dĺžkou 345 metrov a 20 palubami pojme až 6 264 pasažierov a 1 800 členov posádky. Ide o druhú loď triedy Excellence pre P&O poháňanú LNG technológiou. Vďaka výkonu 37 MW dosahuje rýchlosť až 21,5 uzla. Arvia väčšinou brázdi Karibik a Stredomorie.
