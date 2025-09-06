TOP 10 najväčších výletných lodí na svete: Po takejto plavbe túži každý! (foto)

Oasis of the Seas. Foto: royalcaribbean.com
FOTO
Zobraziť galériu (38)
Oasis of the Seas. Foto: royalcaribbean.com
autor logo

Dovolenku si dnes nemusíte užiť len letecky alebo sa odviezť niekam autom, využiť môžete aj lodnú prepravu. Moderné výletné lode sú vybavené najrôznejšími miestnosťami a zariadeniami a v súčasnosti patria medzi najväčšie plavidlá na svete.

V posledných rokoch zažívame boom, kedy väčšina najväčších lodí vznikla len za posledné dve desaťročia. Niektoré z nich dokonca boli postavené len za posledných päť rokov. Ako uvádza web Ship Technology, dominujú im predovšetkým značky Royal Caribbean International, Costa Cruises, MSC Cruises a P&O Cruises.

Prinášame vám prehľad TOP 10 najväčších výletných lodí na svete, zoradených podľa hrubej tonáže (gross tonnage – GT). Ide o jednotku miery, ktorá vyjadruje celkový vnútorný objem lode.

Trendujúce články

10. Costa Cruises – Costa Smeralda (185 010 GT)

Krstnou mamou tejto lode sa stala herečka Penelope Cruz. Costa Smeralda bola prvou LNG loďou vo flotile Costa a zároveň druhou takouto loďou na svete. S dĺžkou 337 metrov a 20 palubami dokáže prepraviť 6 554 pasažierov a 1 646 členov posádky. Poháňa ju štvorica motorov Caterpillar MaK, ktoré dokopy poskytujú výkon 37 MW. Od roku 2019 sa loď pravidelne plaví po Stredozemnom mori.

Najväčšie výletné lode
Zobraziť galériu (38)
Costa Smeralda. Foto: costacruises.eu

9. P&O Cruises – MS Arvia (185 581 GT)

Najväčšia loď postavená pre britský trh, MS Arvia, bola dokončená v nemeckej lodenici Meyer Werft. S dĺžkou 345 metrov a 20 palubami pojme až 6 264 pasažierov a 1 800 členov posádky. Ide o druhú loď triedy Excellence pre P&O poháňanú LNG technológiou. Vďaka výkonu 37 MW dosahuje rýchlosť až 21,5 uzla. Arvia väčšinou brázdi Karibik a Stredomorie.

MS Arvia
Zobraziť galériu (38)
MS Arvia. Foto: Wikimedia Commons/Gérard

Pokračovanie článku nájdete na ďalšej strane.

1 / 4

Pokračovať na ďalšej strane

Viac o téme: lode , výletné lode

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy