Cestovný ruch sa v posledných rokoch postavil na nohy rýchlejšie, než sa očakávalo. Po období pandémie svet opäť cestuje vo veľkom a štatistiky ukazujú, že turistické rekordy padajú jeden za druhým. Ktoré mestá sú dnes najnavštevovanejšie na svete a kam by ste mali zvážiť svoju ďalšiu cestu?
Podľa správy Euromonitor International počet medzinárodných príjazdov v roku 2024 vzrástol o 19 percent, pričom cestovatelia minuli na zahraničných cestách rekordných 1,9 bilióna dolárov. Európa zostáva najobľúbenejším regiónom pre cestovateľov so 793 miliónmi zaznamenaných medzinárodných ciest za rok, no čoraz výraznejšie sa presadzujú aj ázijské destinácie.
Rebríček TOP 10 najnavštevovanejších miest ukazuje, ktoré obľúbené destinácie prilákali v roku 2024 najviac turistov. Euromonitor zároveň odporúča, ktoré mestá sú najlepšie na cestovanie. Tie sa od najnavštevovanejších miest mierne líšia.
10. Kuala Lumpur, Malajzia – 16,5 mil. návštevníkov
Metropola juhovýchodnej Ázie s ikonickými Petronas Towers, multikultúrnym prostredím a modernými nákupnými centrami. Kuala Lumpur je často vstupnou bránou do juhovýchodnej Ázie, podobne ako Bangkok. Rast návštevnosti o 73 percent oproti roku 2023 je najvyšší zo všetkých miest v rebríčku.
9. Paríž, Francúzsko – 17,4 mil. návštevníkov
Mesto svetiel zostáva v TOP 10 vďaka Eiffelovke, Louvre či romantickým bulvárom. Paríž navyše v roku 2025 hostil a bude hostiť viaceré svetové podujatia, čo zvýšilo jeho atraktivitu. V porovnaní s rokom 2023 ale ide o nárast návštevnosti len o dve percentá.
