TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!

Kým väčšina bežných ľudí pravidelne vyhľadáva akciové letenky, aby mohli cestovať čo najlacnejšie, nájdu sa aj takí, ktorí nemajú problém priplatiť si za luxus. A nie taký hocijaký. Tie najdrahšie letenky na svete sa totiž pohybujú v desiatkach tisíc dolárov a ponúkajú viac, ako si vôbec dokážete predstaviť.
Web Booking zverejnil rebríček TOP 10 najdrahších leteniek na svete, ktoré predstavujú výnimočný zážitok hodný úrovne súkromného tryskáča či päťhviezdičkového hotela. Čo všetko cestujúci dostali za tieto neuveriteľné sumy?
10. Virgin Atlantic Upper Class – 6 000+ USD
Rebríček TOP 10 začína Virgin Atlantic a ich Upper Class na trase Londýn – New York s cenou od 6000 dolárov za spiatočný let. Letenku zahŕňa osobného šoféra, prístup do známeho Clubhouse Lounge, sedadlá premeniteľné na posteľ, štýlové pyžamá a dokonca aj masáže na palube. Všetko je podané s typickým nadhľadom a „cool“ štýlom značky Virgin.
9. All Nippon Airways (ANA) First Class – 9 000+ USD
Deviate miesto patrí japonskej leteckej spoločnosti All Nippon Airways (ANA) a jej First Class na trase Tokio – Los Angeles. Cena sa pohybuje od 9000 dolárov. Súkromné kabíny sú navrhnuté s dôrazom na pokoj a harmóniu. Ponuka zahŕňa japonské čaje, jedlá v štýle kaiseki, kozmetiku Shiseido a mimoriadne tichý a diskrétny servis.
