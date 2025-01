Tisíckam vozidiel na Slovensku hrozí riziko požiaru: Tieto modely dajte hneď skontrolovať! (zoznam)

Ani začiatkom nového roka 2025 sa motoristi nevyhnú možným komplikáciám pri niektorých automobiloch. Slovenská obchodná inšpekcia upozornila na zvolávacie akcie viacerých značiek, pričom celkovo ide až o tisícky vozidiel nachádzajúcich sa na Slovensku. Majitelia týchto značiek by sa preto mali mať na pozore.

Aj počas januára Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozornila na svojom webe na nebezpečné vozidlá. Tisíckam z nich hrozí vážne riziko požiaru a ďalšie stovky zvyšujú riziko poranenia alebo dopravnej nehody. Všetky aktuálne zvolávacie akcie zo začiatku tohto roka si môžete prezrieť aj v našej galérii na tomto odkaze.

V prípade, že niektoré z nasledovných modelov áut máte, čo najskôr navštívte autorizovaný servis, ktorý vozidlo skontroluje a chybu odstráni.

Hrozí riziko požiaru

Spoločnosť Kia Sales Slovakia, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky KIA, upozorňuje na tri svoje modely. Prvým z nich je Kia Soul a táto zvolávacia akcia sa týka 156 kusov vozidiel v Slovenskej republike. Dotknuté vozidlá boli vyrobené v období 09. 06. 2010 – 30. 10. 2013 a ide o číslo typového schválenia e4*2001/116*0139*05, e4*2001/116*0139*06, e4*2001/116*0139*08 a e4*2001/116*0139*09.

„V dôsledku úniku brzdovej kvapaliny môže dôjsť elektrickému skratu počas prevádzky vozidla. To môže spôsobiť elektrické preťaženie v module ABS, ktorý vedie k tomu, že jednotka hydraulického elektrického riadenie zostane pod napätím aj po vypnutí vozidla. Ak sa do HECU dostane vlhkosť, môže dôjsť k elektrickému skratu, čo by mohlo viesť k požiaru,“ upresňuje spoločnosť.

Podobný problém má aj Kia Niro. Konkrétne ide o 639 kusov vyrobených v období 26. 10. 2015 – 16. 06. 2022, s číslom typového schválenia e4*2007/46*1139*00 a e4*2007/46*1139*13.

Spozornieť by ste mali aj v prípade modelu Kia Rio, pretože zvolávacia akcia sa týka až 5 836 kusov vozidiel vyrobených v období 15. 12. 2010 – 31. 03. 2017. Zoznam čísel typového schválenia si môžete pozrieť na tomto odkaze. Problémom je tiež únik brzdovej kvapaliny, ktorý sa bude riešiť výmenou poistiek jednotky HECU.

Problémy má aj Honda

O rizikách požiarov informuje aj spoločnosť Motor Europe Limited Slovensko, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Honda. Až 628 vozidiel Honda Civic rôznych typov má problémy. V dôsledku výrobnej chyby môže vzniknúť prasklina palivového čerpadla, ktorá spôsobí presakovanie paliva do motorového priestoru. Nie je preto vylúčený ani vznik požiaru. Konkrétne ide o nasledovné automobily.

Riziko požiaru sa týka aj štyroch vozidiel značky Honda Civic FL4. Slovenská obchodná inšpekcia zverejnila aj konkrétne VIN čísla týchto áut, ktoré nájdete TU.

Pozor aj na riziko poranenia

Viaceré značky vozidiel upozorňujú aj na technické poruchy, pri ktorých hrozí riziko poranenia. 119 kusov vozidla Kia EV9 (e4*2018/858*001*78*00), vyrobených v období 10. 03. 2024 – 06. 09. 2024 majú problémy so softvérom. „V dôsledku softvérového problému nemusí integrovaný elektronický brzdový systém (IEB) fungovať tak, ako má. Preto môže byť potrebná vyššia brzdná sila pri použití funkcie kľúča diaľkového inteligentného parkovacieho asistenta (RSPA), čo vedie k predĺženiu brzdnej dráhy. Zníženie brzdného výkonu môže zvýšiť riziko nehody,“ upresňuje SOI.

Aj 33 kusov Kia Picanto (e5*2007/46*1078*09), vyrobených v období 01. 04. 2024 – 14. 05. 2024 má softvérové problémy. „Systém Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) nemusí správne fungovať v dôsledku nesprávnej verzie softvéru združeného prístroja a čiastočnej absencie kódovania systému ISLA. V dôsledku toho nemusí byť na palubnej doske žiadne zvukové ani vizuálne varovanie pri prekročení povolenej rýchlosti, čo môže zvýšiť riziko nehody,“ doplnila SOI.

Problémy má aj automobilka Mercedes-Benz, konkrétne so svojím modelom GLC (el*2018/858*00186*00-*04). Ide o 215 kusov vyrobených v období 14. 06. 2021 – 05. 07. 2023. Závit pre ťažné oko v prednom priečnom nosníku vozidla nemusí spĺňať špecifikácie, v dôsledku čoho nie je možné vylúčiť uvoľnenie skrutkového spojenia.

Posledné oznámenie sa týka dvoch vozidiel Proace City Verso od Toyoty (e2*2007/46*0685*), ktoré boli vyrobené v období 01. 01. 2024 – 06. 02. 2024. Je možné, že ich brzdové kotúče nezodpovedajú špecifikácii, čo môže viesť k prasknutiu brzdového kotúča.

V prípade, že niektoré z týchto vozidiel vlastníte, vo vlastnom záujme vyhľadajte čo najskôr autorizovaný servis. Ich zoznamy nájdete v oznámeniach Slovenskej obchodnej inšpekcie.