Tesla v Európe zápasí s konkurenciou: Predaj elektromobilov v júli klesol o 40 %, BYD rastie

Vandalizmus na obchodnom zastúpení Tesly v kanadskom Montreale, marec 2025. Foto: SITA/AP
TASR

Predaj elektromobilov Tesly v Európe sa v júli prepadol o 40 %, pričom klesol už siedmy mesiac po sebe. Predaj čínskeho rivala BYD sa strojnásobil. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Počet registrácií nových vozidiel Tesla v Európe v júli medziročne padol o 40 % na 8837, ukázala správa Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA). Počet registrácií nových áut značky BYD medziročne vyskočil o 225 % na 13.503.

Tesla zaznamenala v Európe pokles aj napriek tomu, že celkový predaj batériových elektromobilov v Európe vzrástol. Automobilka Elona Muska čelí v regióne viacerým výzvam, medzi ktoré patrí intenzívna konkurencia a poškodenie reputácie značky výrokmi miliardára a jeho vzťahmi s administratívou Donalda Trumpa.

Automobilka v poslednom období čelí aj globálnym ťažkostiam. Tržby spoločnosti z predaja elektromobilov v 2. štvrťroku klesli a Musk varoval, že automobilku čaká „niekoľko ťažkých kvartálov“.

Nielen Tesla pociťuje v Európe tlak čínskej konkurencie. Koncern Stellantis, juhokórejská skupina Hyundai a japonské spoločnosti Toyota a Suzuki, zaznamenali v júli medziročný pokles registrácií nových áut v regióne. Naopak, Volkswagen, BMW a Renault Group patrili medzi automobilky, ktorých predaj v Európe vzrástol.

