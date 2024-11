Stovky vozidiel značky Volkswagen na Slovensku majú problémy: Okamžite musia do servisu!

Výrobná linka spoločnosti Volkswagen Slovakia. Foto: TASR - Jakub Kotian

Ak vlastníte motorové vozidlo značky Volkswagen, mali by ste zbystriť pozornosť. Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na veľkú zvolávaciu akciu, ktorá sa týka stoviek kusov rôznych modelov. Tie by mali čo najskôr vyhľadať autorizovaný servis.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ako orgán dohľadu nad trhom v automobilovom sektore, upozorňuje na nebezpečné vozidlá, ktoré sa nachádzajú na slovenskom trhu. Zvolávacia akcia sa aktuálne týka len modelov áut značky Volkswagen.

„Spoločnosť Porsche Slovakia, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky VW, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov VW,“ uvádza sa v jednotlivých oznamoch.

Problémy s airbagmi

Viacero modelov má problémy s airbagmi. Na štyroch vozidlách Tiguan Allspace (číslo typového schválenia e1*2001/116*0450*) vyrobených v období od 08. 12. 2018 do 18. 02. 2019 sa mohlo stať, že bol namontovaný jeden alebo viacero chybne vyrobených hlavových airbagov. Časti nafukovača by sa mohli oddeliť a spôsobiť zranenie cestujúcich vo vozidle.

Ďalších deväť vozidiel Volkswagen Touareg (e1*2007/46*1827*) má problémy s bočným predným ľavým airbagom. Ide o vozidlá vyrobené medzi 14. 08. 2023 a 04. 11. 2023. „Bočný airbag v ľavej prednej časti mohol byť počas výrobného procesu namontovaný nesprávne. V prípade nehody by to mohlo znížiť ochranný účinok bočného airbagu a zvýšiť riziko zranenia,“ upresňuje spoločnosť.

Viac ako 800 vozidiel má tiež problém s predným airbagom. Ide o modely 5Z, AA (01. 08. 2006 – 21. 05. 2014), Eos, Golf, Golf Variant, Passat, Polo, Sharan, Tiguan, T6, Crafter, Passat CC a Transporter (vyrobené medzi 2006 až 2017). Konkrétne čísla typového schválenia nájdete v dokumentoch TU a TU.

Na týchto vozidlách s predným airbagom od výrobcu Takata môže dôjsť následkom zvýšenej vlhkosti vzduchu v spojení s vysokým kolísaním teplôt ku zhoršeniu vlastností hnacieho prostriedku. Dôsledkom toho sa s aktiváciou airbagu môžu v prípade nehody uvoľniť úlomky telesa generátora plynu, ktoré môžu zraniť osoby sediace vo vozidle.

S predným airbagom na strane spolujazdca má problém aj model Crafter. Na Slovensku sa nachádza 54 dotknutých vozidiel, ktoré boli vyrobené v období medzi 09. 05. 2005 až 30. 09. 2016. Zoznam všetkých typov a typových schválení nájdete na tomto odkaze. Nedostatky sa tiež týkajú airbagov od výrobcu Takata ako v predošlom prípade.

Volkswagen má aj ďalšie problémy

Airbagy nie sú jediné nedostatky, ktorých sa týka zvolávacia akcia. Na vozidlách Crafter „Grand California“ vyrobených v období medzi 08. 01. 2024 až 06. 08. 2024 sa môže stať, že nebola správne vykonaná skúška tesnosti plynovej sústavy. Únik plynu môže spôsobiť výbuch, požiar alebo zranenie okoloidúcich.

Foto: SITA/AP

Majitelia vozidiel modelu VW e-UP! vyrobené medzi 26. 09. 2013 až 27. 02. 2023 by si mali dať tiež pozor. Riadiacemu systému totiž môže chýbať primeraná ochrana proti korózii a časom by mohol závažne korodovať. To by mohlo viesť aj k zlyhaniu funkcie riadenia.

Vo vozidlách ID.4 a ID.7 vyrobených medzi 22. 02. 2022 až 19. 03. 2024 vo výrobnom závode Emden môžu byť namontované predné sedadlá s nesprávnym skrutkovým spojením medzi operadlom a vaňou sedadla. To by mohlo viesť k zvýšenému riziku zranenia v prípade nehody.

Pozor aj na brzdy

Posledný oznam sa týka trinástich vozidiel VW Caddy vyrobených medzi 06. 08. 2024 až 09. 08. 2024. Môže tu dôjsť k netesnosti na pripojení brzdovej hadičky z dôvodu chyby pri zoskrutkovaní brzdového potrubia vzadu vľavo. Únik môže viesť k pomalej strate brzdovej kvapaliny, čo ovplyvňuje brzdný výkon a zvyšuje riziko nehôd a zranení.

„SOI upozorňuje spotrebiteľov alebo vlastníkov vozidiel, aby vo vlastnom záujme zabezpečili opravu dotknutého vozidla, ktorá zabezpečí odstránenie zisteného rizika. Nakoľko ide o dobrovoľné aktivity výrobcov vozidiel, odstránenie týchto rizík formou opravy bude spotrebiteľom poskytnuté bezplatne,“ upresnila Slovenská obchodná inšpekcia.

V prípade, že ste vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, predali, mali by ste kontaktovať nového majiteľa a upovedomiť ho o možných rizikách. Podrobnosti o všetkých zvolávacích akciách spolu so zoznamom autorizovaných servisných stredísk nájdete na stránke SOI.