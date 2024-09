Spoločnosť Win-Port Invest predstavila projekt Harbour Park Vlčie hrdlo

Ilustračné. Foto: TASR

Spoločnosť Win-Port Invest predstavila v pondelok projekt trimodálneho prístavu Harbour Park vo Vlčom hrdle v bratislavskom Ružinove. Ide o kombináciu lodnej, železničnej a cestnej dopravy. V najbližšom období by chcela ísť do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) i podať žiadosť o záväzné stanovisko hlavného mesta. Celková investícia v prípade realizácie celého projektu sa odhaduje na úrovni jednej miliardy eur. „V najbližších dňoch ideme iniciovať dva konkrétne kroky, a to spustenie EIA a záväzné stanovisko magistrátu. To sú dve kľúčové povolenia alebo vyjadrenia, ktoré sa iniciujú predtým, ako požiadame o územné rozhodnutie,“ priblížil Ľuboš Čema zo spoločnosti.

Projekt má obsahovať prístavný bazén a naň nadväzujúci logistický park s halami a infraštruktúrou. Tým je myslené technické zabezpečenie prevádzky prístavu i cestné a železničné napojenie. Rozdelený je na etapy, prvá z nich by mala zahŕňať gro projektu a to aj na základe rokovaní s mestskou časťou Ružinov. V prvej etape by sa tak mal povoľovať samotný bazén spolu s otvorením prístavnej hrádze, logistikou a infraštruktúrou vrátane napojenia na rýchlostnú cestu R7. V rámci druhej etapy by sa mala dobudovať severnejšia časť projektu. Navrhovaný prístav má byť koncipovaný tak, že v ňom bude dochádzať k prekladaniu, medziskladovaniu, skladovaniu a doprave bežných lodných kontajnerov. Nemá sa to týkať sypkých materiálov.

Okrem logistiky a infraštruktúry sa počíta aj s občianskou vybavenosťou a ubytovaním. Nepôjde však o klasické bývanie, požiadavku pre ubytovanie zamestnancov dali samotné logistické spoločnosti. „Je to industriálny projekt s funkciou bývania,“ poznamenal Čema s tým, že bývanie v danom území neumožňuje ani územný plán mesta. Spoločnosť zároveň ubezpečuje, že predmetné územie nie je priamo na hranici s chráneným územím, je medzi nimi „nárazníková zóna“. Deklaruje, že sa zároveň snaží minimalizovať dosah na životné prostredie. Zmierňujúce opatrenia konzultuje a pripravuje aj v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ). Tie sa nachádzajú čiastočne v území aj v jeho okolí. Zatiaľ ich špecifikovať nechce, keďže sa dolaďujú.

Na otázku, či má navrhovaný nový prístav doplniť alebo nahradiť súčasný bratislavský prístav, spoločnosť uvádza, že to nie je jej ambíciou. Snahou je prispieť k obnove ekonomického postavenia, aké malo hlavné mesto v minulosti. Podotýka, že napríklad aj Londýn či Hamburg posunuli svoje prístavy ďalej od historického centra. Prístav je podľa nej dobré mať, ale v správnej polohe, aby nebol prekážkou pre obyvateľov. „Náš projekt neprezentujeme tak, že musíme nahradiť Zimný prístav. Ten má svojho vlastníka, nájomcu a rieši si svoju časť,“ poznamenal Čema. Je však podľa neho do budúcnosti možnosť, že ak vznikne prístav v Vlčom hrdle, začne sa hlavné mesto zaoberať urbanisticky, čo si Zimným prístavom. Ako jedna z možností by mohla byť marína.