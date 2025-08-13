Španielsko, Taliansko aj Nórsko: Wizz Air pridáva do Bratislavy až 12 nových liniek a 2 lietadlá (prehľad cien)

Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air otvorí od 14. novembra na Letisku M. R. Štefánika svoju základňu, na ktorú umiestni dve lietadlá typu Airbus A321neo. V zimnej sezóne tak bude z Bratislavy prevádzkovať až 12 nových leteckých liniek do Bulharska, Grécka, Talianska, Srbska, Španielska, Švajčiarska či Nórska.
Týmto krokom sa zvýši počet odbavených cestujúcich približne o jeden milión ročne. Povedal to v stredu na tlačovej konferencii generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota za účasti zástupcov leteckej spoločnosti Wizz Air.
„Otvorenie základne Wizz Air predstavuje historický míľnik pre Letisko M. R. Štefánika. Najväčšie rozšírenie leteckých liniek, ktoré sa nám podarilo dohodnúť s leteckým dopravcom, je významným úspechom a prinesie výrazný nárast počtu cestujúcich z aktuálnych dvoch miliónov až na tri milióny ročne v nasledujúcich rokoch,“ uviedol Novota.
Letecký dopravca umiestni na svoju základňu dve bázované lietadlá s kapacitou 239 sedadiel, čo umožní v budúcom roku prepraviť takmer milión cestujúcich. Tým sa rozšíria možnosti cestovania aj hospodársky rozvoj letiska. Novými leteckými linkami budú od polovice novembra a decembra Atény, Alicante, Barcelona, Malaga, Bazilej, Lamezia Terme, Neapol, Palermo, Niš, Plovdiv, Varna a Oslo. Zároveň od 28. októbra tohto roka bude letecký dopravca lietať z Bratislavy aj do Bukurešti.
Po 15 rokoch sa obnoví aj spojenie so Švajčiarskom, keďže do Bazileja sa lietalo z Bratislavy naposledy v roku 2010. Letecký dopravca bude ponúkať spolu 15 pravidelných liniek s aktuálnymi pravidelnými letmi do Skopje a Londýna-Lutonu. Novými leteckými spojeniami sú krajiny Rumunsko, Srbsko, Švajčiarsko a Nórsko, kam sa v uplynulých rokoch z Bratislavy pravidelne nelietalo.
Novota dodal, že rozšírenie leteckých liniek sa pozitívne odrazí aj na pracovných miestach, keďže dve nové lietadlá potrebujú približne 27 až 30 ľudí. Nárast cestujúcich prinesie tiež nové pracovné príležitosti pre samotnú Bratislavu v oblasti dopravy, gastra či ubytovacích služieb.
„Oznamujeme otvorenie základne v Bratislave, na ktorú umiestnime dve moderné lietadlá Airbus A321neo. Dnešný deň je dôležitým míľnikom v raste Wizz Air na Slovensku. Zlepšenie leteckého prepojenia Bratislavy je súčasťou našej dlhodobej stratégie rozširovať sieť európskych destinácií a ponúkať nízke ceny leteniek,“ uzavrel výkonný riaditeľ Wizz Air Malta Mauro Peneda.
Podpora pre turizmus
Bratislavská organizácia cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB) víta otvorenie 12 nových liniek počas zimnej sezóny na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Pre Bratislavu to bude veľká príležitosť osloviť cieľové trhy a zvýšiť počet zahraničných návštevníkov s prenocovaním, zhodnotila organizácia.
„Bratislava vie zaujať príjemnou atmosférou a je ako stvorená pre kratšie, zvyčajne víkendové výlety do mesta. Naše vianočné trhy či unikátne veľkonočné ľudové tradície určite oslovia aj zahraničných návštevníkov,“ uviedla predsedníčka predstavenstva organizácie Nina Erneker.
Nové linky, ktoré budú lietať do Bratislavy, môžu podľa nej počas zimných mesiacov pomôcť cestovnému ruchu v meste a preklenúť slabšie mimosezónne mesiace. Viac ako 60 % návštevníkov hlavného mesta SR tvoria cudzinci. Ide najmä o návštevníkov z nemecky hovoriacich krajín, Česka, Poľska a Spojeného kráľovstva. Dobrá dopravná dostupnosť Bratislavy môže rovnako pomôcť aj ostatným regiónom pritiahnuť si ľudí zo zahraničia.