Španielski farmári s piatimi stovkami traktorov protestujú v Madride, priviezli aj vola

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP/Alvaro Barrientos

Viac než tisíc španielskych farmárov, časť z nich s piatimi stovkami traktorov, v stredu dorazilo do centra Madridu, aby pred ministerstvom pôdohospodárstva protestovali proti rastúcim nákladom svojho podnikania a opatreniam spoločnej poľnohospodárskej a klimatickej politiky EÚ. Asi deväť stoviek ďalších traktorov však polícia do mesta nepustila, informujú miestne médiá.

Stovky poľnohospodárov priviezli rôzne transparenty, kravské zvonce, petardy, ale tiež zviera – jedného vola. Nálada bola dopoludnia slávnostná, znela aj hudba, uviedla španielska televízia RTVE.

Prvých demonštrantov do centra Madridu priviezla už ráno asi stovka autobusov z rôznych častí Španielska. Po poludní sa do centra dostalo aj na 500 traktorov, ktoré pri príchode mnohí Madridčania vítali. Niekoľko účastníkov protestov sa stretlo s políciou, niektorí po tom, ako sa dozvedeli, že polícia do centra nepustila všetky traktory.

Uzavretá zostala v Madride séria dôležitých dopravných trás a ulíc. Premávka bola však menšia, pretože viacerí vodiči nechali kvôli očakávanému protestu poľnohospodárov auto doma a išli mestskou hromadnou dopravou.

Stredajší protest je asi najväčší v Madride od začiatku manifestácií

Španielski farmári manifestujú už vyše dvoch týždňov po celej krajine. Stredajší protest je podľa organizátorov najväčší v Madride od začiatku manifestácií 6. februára. Nepripojili sa k nemu tri veľké agrárne organizácie, ktoré ale pokračujú v protestoch v iných regiónoch. Okrem iného na juhu v Andalúzii, kde desiatky traktorov dorazili do centra Málagy.

Do Madridu prišlo demonštrovať niekoľko stoviek poľnohospodárov s asi dvoma desiatkami traktorov pred ministerstvo pôdohospodárstva už minulý týždeň, keď sa zástupcovia hlavných agrárnych organizácií stretli so šéfom rezortu Luisom Planasom. Stretnutie ale skončilo bez dohody.

Protesty farmárov sa konajú aj v ďalších európskych krajinách vrátane Česka a Slovenska. Sťažujú sa na rastúce výrobné náklady v čase energetickej krízy a na niektoré opatrenia v rámci spoločnej poľnohospodárskej a klimatickej politiky EÚ. Vadí im aj veľká byrokratická záťaž a lacnejšie dovozy z tretích krajín. Demonštrácie poľnohospodárov sú ohlásené vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy aj na štvrtok.

V utorok manifestovalo na 6500 poľnohospodárov napríklad aj pred gréckym parlamentom v Aténach, časť z nich prišla s asi 160 traktormi, ďalších priviezla stovka autobusov z rôznych regiónov krajiny, uviedla grécka agentúra AMNA. Niektorí farmári v centre Atén vo svojich traktoroch prenocovali a v stredu odišli. Ďalší postup v protestoch chcú prerokovať vo štvrtok.