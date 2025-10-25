Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) po dlhšom čase opäť upozorňuje na nebezpečné vozidlá dostupné aj na slovenskom trhu. Zvolávacia akcia sa tento raz týka až troch automobiliek, pričom chyby boli zaznamenané na stovkách kusov áut.
Ako informuje SOI na svojom webe, problémy hlásia automobilky Opel, Citroën a Peugeot. Najčastejšie ide o možné riziko poranenia spôsobené prasknutím skrutky predného silentbloku. Rovnako varuje aj pred rizikom požiaru v dôsledku poruchy vysokonapäťovej batérie. Nedostatkov na vozidlách je ale viacero.
Všetky detaily zvolávacej akcie spolu s číslami typového schválenia dotknutých vozidiel nájdete v našej fotogalérii na konci článku.
Opel varuje pred tromi druhmi rizika
Spoločnosť O Automobil Import, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Opel, upozorňuje na viaceré riziká. Riziko poranenia sa týka 382 vozidiel vyrobených v období od 23. 9. 2020 do 30. 6. 2022. Konkrétne ide o modely Vivaro a Zafira, ktoré môžu mať problém s koróziou skrutky upevnenia predného silentbloku a jej následného prasknutia.
„Prasknutie skrutky môže ovplyvniť stabilitu predného zavesenia, čo môže viesť k nepredvídateľnému správaniu vozidla počas jazdy, čím sa zvyšuje riziko nehody,“ informuje spoločnosť vo svojom oznámení.
Riziko pre životné prostredie predstavuje 515 vozidiel z modelov Combo, Corsa, Crossland X, Grandland X, Zafira, Vivaro a Movano. „V dôsledku nesprávnej kalibrácie riadiacej jednotky motora nemusí byť pri poruche systému SCR a/alebo DPF aktivovaná kontrolka poruchy (MIL), čo môže viesť k zvýšeným emisiám a nesúladu s emisnou legislatívou,“ uvádza sa v oficiálnom oznámení.
Riziko požiaru hrozí 4 vozidlám značky Opel, konkrétne modelovej rade Grandland X. Vyrobené boli v období od 02. 7. 2019 do 19. 8. 2021. Porucha vysokonapäťovej batérie môže viesť k jej prehriatiu. V najhoršom prípade môže dôjsť k požiaru batérie alebo samotného vozidla.
Nápravu škôd je možné vykonať vo všetkých autorizovaných servisoch Opel. Ešte predtým ale môžete overiť na ich stránke, či sa zvolávacia akcia týka aj vás. Stačí zadať VIN číslo vášho vozidla.
