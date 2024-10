So zákazom parkovania na chodníkoch je väčšina ľudí spokojná

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/PublicDomainPictures

So zavedením takzvanej chodníkovej novely, ktorá zakázala parkovať autá na chodníkoch, je po roku jej účinnosti spokojná vyše polovica Slovákov (53 %). Tretina ľudí (33 %) považuje novelu za pozitívnu zmenu. Ďalšia pätina (20 %) ocenila, že chodníky sú voľnejšie pre chodcov, no ťažšie sa im hľadá parkovacie miesto. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky pre spoločnosť Gardeon. Zákaz parkovania na chodníkoch zhodnotilo 19 % respondentov ako predčasný, keďže ich samospráva nestihla zabezpečiť dostatok parkovacích miest. Osem percent opýtaných je sklamaných, že musí za parkovanie platiť. V prieskume 13 % respondentov uviedlo, že sa ich chodníková novela nedotkla, auto totiž parkujú na svojom pozemku.

Prieskum skúmal aj spokojnosť respondentov s dostupnosťou parkovania v ich obci. Najviac opýtaných (29 %) túto problematiku vníma neutrálne, 28 % bolo s parkovaním v svojej obci skôr spokojných. Veľmi spokojných bolo 13 % opýtaných. Naopak, skôr nespokojná bola pätina respondentov (20 %), veľkú nespokojnosť s možnosťami parkovania vyjadrilo 11 % účastníkov prieskumu. „Počet áut stúpa, rovnako sa zahusťuje zástavba, pre mestá a obce je preto skutočne výzvou vytvárať dostatok parkovacích miest. Tento fakt zvyšuje ceny parkovného aj dopyt po garážach,“ priblížil Marek Choleva zo spoločnosti Gardeon.

Doplnil, že cena garáži v tomto roku výrazne rastie. V hlavnom meste a jeho okolí sa ceny pohybujú od 20 000 do 50 000 eur. Väčšina účastníkov prieskumu by bola ochotná akceptovať nižšie ponuky, cena do 30 000 eur je stropom pre 22 % opýtaných. Len šesť percent respondentov by za garáž zaplatilo viac. Murované garáže sú pre štvrtinu (24 %) oslovených v prieskume príliš drahé. Vlastníctvo garáže v prieskume uviedlo 26 % respondentov, dve tretiny z nich priestor využívajú na parkovanie auta, časť respondentov garáž využíva aj na skladovanie vecí či iné účely. Reprezentatívny prieskum verejnej mienky sa uskutočnil od 24. do 29. septembra na vzorke 1038 respondentov starších ako 18 rokov.