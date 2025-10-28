Slovenský parlament odmietol rozšírenie ETS2: Obyvateľom hrozí zdražovanie energií a palív

Rozšírenie systému obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie (EÚ) na budovy a cestnú dopravu (ETS2) v jeho súčasnej podobe je v rozpore s verejným a sociálnym záujmom obyvateľov SR. Neprimerane zaťaží domácnosti zvýšenými nákladmi na energiu, zvyšuje riziko energetickej chudoby, pričom nie sú zavedené dostatočné alternatívy ani kompenzačné opatrenia na zmiernenie týchto dosahov. Konštatuje to Národná rada (NR) SR v uznesení, ktoré v utorok schválili poslanci.
Slovenský parlament preto podporuje všetky iniciatívy členských štátov EÚ, ktoré smerujú k zavedeniu dodatočných sociálnych záruk, kompenzačných fondov, cenových mechanizmov alebo hĺbkovej revízii príslušnej európskej smernice, ktoré zabránia neúmernému nárastu životných nákladov v dôsledku ETS2. Zároveň žiada vládu SR, aby na úrovni Rady EÚ a Európskej rady presadzovala odloženie účinnosti ETS2 do obdobia, kým nebudú prijaté dostatočné sociálne a ekonomické ochranné mechanizmy pre domácnosti a malé podniky.
Európska komisia (EK) by mala podľa poslancov predložiť revíziu systému ETS2 s cieľom znížiť jeho negatívne účinky a zaviesť cenové stropy na uhlíkové kvóty v sektore budov a cestnej dopravy. Zabezpečiť by sa malo aj spravodlivé rozdelenie výnosov z predaja emisných povoleniek medzi členské štáty EÚ, so zreteľom na úroveň životných nákladov a príjmov domácností.
„Cieľom predkladaného uznesenia je vyjadriť zásadný nesúhlas NR SR s rozšírením systému obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie (ETS2) na sektor budov a cestnej dopravy v jeho súčasnej podobe a poukázať na jeho vážne sociálne a ekonomické dôsledky pre obyvateľov Slovenskej republiky,“ uviedla v odôvodnení uznesenia skupina poslancov vládnej koalície, ktorá návrh predložila.
Mechanizmus ETS2 podľa nich spôsobí, že dodávatelia palív budú povinní nakupovať emisné povolenky, čo nevyhnutne prenesú do cien energií, palív a súvisiacich tovarov a služieb. Bežná slovenská domácnosť môže v dôsledku toho prísť aj o viac ako 3000 eur ročne, vyčíslili predkladatelia.