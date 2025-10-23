Slovensko môže získať viac eurofondov: Maraček v Bruseli rokoval o podpore AI, dopravy a bývania

Druhé októbrové stretnutie s generálnymi riaditeľmi útvarov Európskej komisie (EK) v Bruseli vo štvrtok bolo v znamení diskusií o informatizácii spoločnosti, podpore zamestnanosti a doprave. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Richard Maraček, informuje spravodajca TASR.
Maraček pripomenul, že do Bruselu prišiel rokovať o projektoch, ktoré Slovensko môže realizovať s pomocou eurokomisie. Hovorili aj o realokácii eurofondov v rámci revízie prebiehajúceho programového obdobia, aby tieto zdroje bolo možno presunúť z oblasti, kde sa nečerpajú efektívne do oblasti lepšieho využitia. Ide o nové priority EÚ ako obranyschopnosť, konkurencieschopnosť, dostupné bývanie, energie a udržateľnosť vody.
Na Generálnom riaditeľstve EK pre informatizáciu obe strany hovorili o využití umelej inteligencie (AI). Podľa jeho slov EK vidí potenciál Slovenska zapojiť sa do všetkých projektov, ktoré využívajú AI, od zdravotníctva až po priemysel, najmä ten automobilový, kde je Slovensko vnímané ako líder v tomto odvetví a kde umelá inteligencia môže pomôcť zachovať konkurencieschopnosť výroby.
S predstaviteľmi Generálneho riaditeľstva EK pre dopravu ním vedená delegácia riešila aj možnosť využitia eurofondov pre projekty dvojakého využitia v cestnej a železničnej doprave.
„EÚ nám dáva možnosť zapojiť sa do jednotlivých projektov takým spôsobom, aby sme využili všetky možnosti aj v rámci budovania duálnej infraštruktúry,“ uviedol Maraček. Spresnil, že ide napríklad o križovatku v Rohožníku s prepojením na vojenskú základňu a civilné dopravné koridory. Pripomenul, že MIRRI spolu s ministerstvom dopravy predložili EK viacero dopravných projektov – dobudovanie diaľničného koridoru D3 či modernizáciu letiska Sliač, ktorá však zrejme prichádza do úvahy v budúcom programovom období od roka 2028.
Na Generálnom riaditeľstva EK pre zamestnanosť Maraček rokoval o podpore investícií zameraných na výstavbu jaslí, vzdelávacích kapacít a platového ohodnotenie učiteľov v materských školách a jasliach. Pri téme dostupného bývania Slovensko podľa jeho slov v Bruseli dostalo pochvalu za koncept, ktorý rozpracováva sociálne bývanie. V neposlednom rade sa hovorilo aj o pomoci marginalizovaným komunitám. Maraček spomenul, že MIRRI a minister Samuel Migaľ (nezávislý) pripravujú inovatívne riešenie, ktoré čoskoro predstavia aj širšej verejnosti, a ktoré je tiež postavené na možnosti čerpania európskych peňazí.