Slovenská pošta po polroku chystá ďalšie zvyšovanie cien: Za toto všetko si zrejme priplatíme! (prehľad zmien)

PREHĽAD ZMIEN Foto: pexels.com/ Markus Spiske, SITA/Marko Erd

Od júla 2024 Slovenská pošta zvýšila ceny viacerých služieb, pričom išlo predovšetkým o listové zásielky. Vyzerá to tak, že od januára by sme si mali znovu priplatiť. Na stole je totiž ďalší návrh na zvyšovanie cien.

Slovenská pošta predložila Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb návrh novej cenovej úpravy s predpokladom účinnosti od 1. januára 2025. Navrhované zvýšenie cenovej úrovne regulovaných služieb predstavuje na ročnej báze v priemere takmer 17 percent.

Obrovský prepad regulovaných služieb

Cenový návrh sa týka štátom regulovaných služieb v rámci univerzálnej poštovej služby, v rámci ktorej Slovenská pošta zo zákona doručuje poštové zásielky. Pošta tento návrh odôvodňuje najmä výrazným prepadom v oblasti poskytovania regulovaných poštových služieb. Vlani sa napríklad podľa spoločnosti balíkové služby prepadli medziročne až o 16 percent a ďalší pokles sa očakáva tento aj budúci rok.

Ešte horšie čísla vykazuje Slovenská pošta v prípade listových zásielok. Najvyšší pokles o 19 percent zaznamenala pri poistených listoch a listoch 1. a 2. triedy spolu s reklamnými adresovanými zásielkami. Pokles podaja poštových poukazov v roku 2023 bol dokonca na úrovni zhruba 21 percent.

Súhlasíte s ďalším navyšovaním cien za služby Slovenskej pošty? Áno Nie Odoslať odpoveď

Keďže dominantnú časť nákladov Slovenskej pošty tvoria fixné náklady (napr. náklady na doručovateľov), medziročný prepad a úroveň inflácie budú mať negatívny vplyv na predpokladané výnosy. Aj z toho dôvodu Slovenská pošta predložila regulačnému úradu návrh na zvýšenie cien aj od nového roka 2025.

Dočkať by sme sa mali aj ďalších zmien, napríklad pri kvalifikácii a rozdelení typov listových zásielok. „Slovenská pošta navrhuje v rámci cenovej úpravy pri listových zásielkach 1. a 2. triedy, pri doporučených a poistených listoch, úradných zásielkach a doplnkových službách zrušenie hmotnostných pásiem do 100 g a do 1 000 g, zvýšenie taríf pri zásielkach do 50 g a do 500 g a vybraných doplnkových službách, zníženie taríf pri zásielkach do 2 000 g a ponechania cenovej diferenciácie 1. a 2. triedy na rozdiel 0,50 eura,“ uvádza pošta v návrhu.

Za tieto služby by sme si mali priplatiť

Slovenská pošta predložila v návrhu aj konkrétne úpravy cien, ktoré by sa dotkli najčastejšie využívaných produktov.

V predkladanom návrhu je zatiaľ len niekoľko konkrétnych ukážok toho, ako by sa mohli ceny od nového roka zvýšiť. Cenový návrh Slovenskej pošty bude teraz posudzovať regulačný úrad a vo finále rozhodne, či ho schváli.

Pošta sa chce meniť

Okrem týchto zmien Slovenská pošta aj naďalej plánuje zvyšovať motiváciu cenovo orientovaných zákazníkov k preferovaniu služieb podávaných prostredníctvom elektronického podacieho hárka (ePH), a to pri listových i balíkových službách. Z toho vyplýva, že tieto služby by mohli byť o pár centov lacnejšie.

Pošta tiež plánuje zvýšiť motiváciu zákazníkov k využívaniu služieb dodania na poštu (do BalíkoBOXov alebo PoštaPOINTov). V rámci služieb poštového platobného styku navrhuje tarify postupne prispôsobiť cenovej hladine komerčne poskytovaných finančných služieb.

„Predložený návrh Slovenskej pošty, a. s., je predmetom posúdenia v rámci platných predpisov cenovej regulácie, pričom prvoradým cieľom je zohľadnenie zabezpečenia univerzálnej služby v primeranej kvalite a cene,“ uvádza regulačný úrad v predbežnej informácii.

Pošta tak aktuálne žiada regulačný úrad o ešte razantnejšie zvýšenie cien, akého sme boli svedkami len 1. júla tohto roka. Vtedy štátna akciovka požadovala zvýšenie cien o niečo vyše 11 percent. Hoci to pošta požadovala už k 1. januáru 2024, úrad napokon zvýšenie cien odsúhlasil až k 1. júlu. Rovnako vtedy pošta argumentovala kontinuálnym poklesom početnosti využívania univerzálnej poštovej služby. Ako zvyšovala pošta ceny od júla si môžete detailnejšie pozrieť v našom nedávnom článku na tomto odkaze.