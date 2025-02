Slovákom zlacnel benzín: Radosť ale zrejme nebude trvať dlho, ďalšie zdražovanie je na obzore!

Foto: pexels.com/Andrea Piacquadio

Motoristi na Slovensku mohli v posledných dňoch po týždňoch zdražovania tankovať opäť o čosi lacnejšie. Uplynulý týždeň sa ceny upravovali viacmenej len kozmeticky. Napriek poklesu cien ropy sa však zrejme na ďalší výraznejší pokles cien zrejme tešiť nemôžeme. Analytik investičnej platformy XTB Marek Nemky naopak očakáva, že ceny by mohli opäť rásť.

Ceny pohonných látok na slovenských čerpačkách zaznamenali začiatkom februára iba mierne výkyvy. Benzín 95 sa v šiestom tohtoročnom týždni podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom SR predával najlacnejšie za posledný mesiac, naopak cena prémiového benzínu 98 bola tretia najvyššia v aktuálnom roku. Cena nafty sa v uplynulom týždni nezmenila.

Benzín natural 95 sa v úvode februára 2025 v priemere na Slovensku predával za 1,587 eura za liter, čo znamenalo iba symbolický pokles o 0,002 eura. Benzín natural 98 medzitýždenne zdražel o 0,003 eura na 1,792 eura. Priemerná cena motorovej nafty bola nezmenených 1,549 eura za liter. Medziročne tak bola nafta lacnejšia o 2,6 percenta, benzín natural 95 sme nakupovali lacnejšie ako vlani o 0,9 percenta a benzín natural 98 stál rovnako ako v minulom roku.

"Plyny medzitýždňovo zaznamenali úpravy cien smerom nahor. Plyn CNG bol na hodnote 1,661 eura za kilogram, medzitýždňovo zdražel o 3 centy. Za LNG spotrebitelia zaplatili 1,717 eura za kilogram, o 2 centy viac ako pred týždňom. Iba plyn LPG sa predával za nezmenených 0,763 eura za liter," informuje Štatistický úrad SR. Cena plynu LNG bola oproti minuloročným hodnotám vyššia o 12,6 percenta, LPG o 8,1 percenta a CNG o 3,7 percenta.

Z alternatívnych pohonných látok sa v 6. tohtoročnom týždni plyn bioLNG predával za 2,364 eura za kilogram, o 3,8 centu viac ako pred týždňom. Medziročne tak zdražel aj bioLNG, a to o 4 percentá. Vodík bol na úrovni 21,6 eura za kilogram a cena elektrickej energie pre nabíjanie elektromobilov mala hodnotu 0,41 eura za 1 kWh (pri rýchlosti nabíjania AC).

Ropa zlacnela...

Ceny ropy uzavreli sledovaný týždeň na úrovni 74,66 dolára za barel, čo predstavuje pokles o necelé 3 percentá oproti predchádzajúcemu týždňu. Najvýraznejší vplyv na vývoj cien v uplynulom týždni mal podľa analytika XTB Mareka Nemkyho telefonát Donalda Trumpa s Vladimírom Putinom a Volodymyrom Zelenským o vojne na Ukrajine a možných mierových dohodách. Tento vývoj viedol k zníženiu rizikových prirážok na rope, čo spôsobilo približne 2-percentný pokles cien.

Negatívnu náladu na trhu podporili aj americké údaje o inflácii, ktoré naznačili výraznejší rast jadrovej inflácie. "Obchodníci preto začali znovu prehodnocovať možné kroky americkej centrálnej banky. Vyššie úrokové sadzby po dlhší čas by mohli tlmiť spotrebu v USA, čo by znížilo dopyt po rope a prispelo k ďalšiemu poklesu cien," tvrdí Nemky s tým, že k tlaku na pokles prispeli aj údaje o zásobách ropy v USA, ktoré vzrástli o 4,1 milióna barelov, čo prekonalo očakávania analytikov.

Napriek týmto faktorom sa ceny ropy držia na úrovniach z predchádzajúceho týždňa. Dôvodom bol nárast cien na začiatku týždňa, spôsobený obavami z možných sankcií na iránsku ropu a potenciálnym zákazom vývozu ruského benzínu, ktorého cieľom je stabilizácia domácich cien pred obdobím sejby plodín.

...benzín zdražel

Hoci ceny ropy sa vyvíjajú relatívne priaznivo, až také dobré správy pre slovenských motoristov neprichádzajú z kľúčového európskeho trhu s ropnými produktmi. "Na veľkoobchodných cenách pohonných hmôt v Rotterdame zatiaľ nevidíme výrazné zlacnenie – práve naopak, ceny benzínu výraznejšie rastú," pripomína analytik XTB. Tento nárast je podľa neho spôsobený obavami z možných reštrikcií na ruský vývoz a očakávaním vyššieho dopytu, čo naznačuje, že ceny benzínu môžu v najbližších týždňoch pokračovať v raste. Naopak, veľkoobchodné ceny nafty zostávajú takmer nezmenené, čo signalizuje stabilitu aj na maloobchodných trhoch.

"Výhľad na ďalšie mesiace naznačuje skôr rast cien pohonných hmôt. Sezónny vývoj cien ropy, súčasné relatívne nízke úrovne a postupný príchod motoristickej sezóny vytvárajú potenciálne podmienky na ďalší rast cien ropy," tvrdí Nemky. Na druhej strane by však podľa neho ceny mohli ovplyvniť faktory, ako je pokles geopolitickej rizikovej prirážky alebo zvýšenie ponuky zo strany OPEC-u, prípadne slabší dopyt, ktorý by zatlačil aj na marže rafinérií čo by mohlo prispieť k miernemu tlaku na zníženie maloobchodných cien.

