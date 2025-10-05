Slováci strávia dochádzaním do práce stovky hodín ročne: Blízkosť zamestnania je čoraz dôležitejšia

Ľudia strávia vyše 200 hodín ročne len dochádzaním do práce. Zamestnanie blízko domova sa tak stáva dôležitým kritériom spokojnosti, keďže pracujúci čoraz viac hľadajú rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, ku ktorej patrí aj menej času stráveného na ceste do práce. Zhodnotila to spoločnosť Alma Career na základe dát z jarného JobsIndexu a prieskumu aplikácie Práca za rohom.
Blízkosť pracoviska ovplyvňuje nielen pohodu zamestnancov, ale čoraz viac súvisí aj s ekologickým hľadiskom. Ak firmy dokážu ponúknuť ľuďom lepšiu dostupnosť, tak dokážu získať motivovaných a lojálnych zamestnancov. „Nutnosť cestovať denne do práce je logistická otázka a čoraz častejšie aj faktor spokojnosti. Dáta z JobsIndexu ukazujú, že až 28 % Slovákov by si prialo mať prácu bližšie k domovu a sedem percent ľudí, ktorí za posledný rok zmenili zamestnanie, uviedlo ako hlavný dôvod práve lepšiu dostupnosť novej práce,“ uviedla spoločnosť.
S dochádzaním do zamestnania súvisia podľa nej aj nemalé finančné náklady a stratený čas, ktorý by mohli ľudia využiť na osobný život a aktivity vo voľnom čase. Na základe údajov prieskumu minie mesačne tretina z opýtaných zamestnancov na cestu do práce 21 až 50 eur a pätina viac ako 100 eur. Pre väčšinu je problém aj dochádzanie nad 45 minút, a to bez ohľadu na to, či ide o cestu autom alebo verejnou dopravou.
Spoločnosť zdôraznila, že nezanedbateľný je aj ekologický rozmer, keďže menej dochádzania znamená aj menšiu uhlíkovú stopu. Kratšia cesta je tak benefitom, ktorý môže rozhodnúť o tom, či uchádzač o prácu dá prednosť danej firme. Lokalita sa tak stáva čoraz častejším rozhodujúcim faktorom pri výbere zamestnania.