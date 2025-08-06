Slováci sa nechcú vzdať spaľovacích motorov: Pozrite sa na tie biedne čísla predaja elektroáut!

Trend prechodu na elektrické autá sa šíri celou Európskou úniou. Za minulý rok v únii pribudlo takmer 1,5 milióna elektrických vozidiel. Rozdiely medzi krajinami sú však podľa Eurostatu výrazné. Kým v krajinách naklonených elektro autám ich podiel na registráciách presahuje desiatky percent, na opačnom konci rebríčka sa nachádza Slovensko.
V minulom roku bolo podľa aktuálne zverejnených údajov Eurostatu v celej EÚ zaregistrovaných 1,45 milióna nových osobných elektrických vozidiel na batérie. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 6,1 %.
Celkový počet elektrických vozidiel na batérie sa tak zvýšil už na 5,87 milióna, čo predstavuje takmer tretinový nárast vozového parku na tento typ pohonu v porovnaní s rokom 2023.
Podiel elektrických vozidiel na batérie medzi všetkými novoregistrovanými vozidlami klesol v roku 2024 na 13,6 %, čo je o 1 percentuálny bod pod úrovňou roku 2023. Elektrické autá si pritom v Európe získavajú čoraz väčšiu popularitu. „Podiel elektrických vozidiel na celkových registráciách zostal pod 1 % až do roku 2018, ale v posledných rokoch výrazne vzrástol, pričom v roku 2020 vzrástol na 5,3 %, v roku 2021 na 9,0 % a v roku 2022 na 12,1 %,“ uvádza Eurostat.
Zatiaľ čo plug-in hybridné autá zaznamenali vlani pokles o 6,5 %, podobne ako osobné autá s elektrickým pohonom na batérie, celkový počet nových hybridných osobných áut sa v roku 2024 zvýšil o 12,7 % v porovnaní s rokom 2023.
Medzi členskými krajinami však pretrvávajú výrazné rozdiely v prístupe k elektromobilite. Najvyšší podiel čisto batériových elektrických áut v počte novo registrovaných áut bol zaznamenaný v Dánsku (51,3 %), na Malte (37,7 %) a vo Švédsku (34,9 %). Naopak, najnižšie podiely vykazujú Chorvátsko (1,8 %), Slovensko (2,4 %) a Poľsko (3,0 %). Slovensko tak v podiele elektrických áut na nových registráciách zaznamenalo druhý najhorší výsledok v celej EÚ.
Pokiaľ ide o iné typy nových elektrických vozidiel na batérie, ktorých je oveľa menej ako nových osobných elektrických vozidiel, počet nových ťažkých nákladných vozidiel sa od roku 2023 do roku 2024 zvýšil najviac, a to o 39,7 %. Ako dodáva Eurostat, nasledovali kamióny (+35,5 %) a autobusy (+28,2 %), zatiaľ čo u ľahkých nákladných vozidiel došlo k poklesu (-10,8 %).