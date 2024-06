Slováci prezradili svoju vysnívanú letnú dovolenku: S realitou sa však príliš nezhoduje!

PRIESKUM Foto: freepik.com/fabrikasimf

Viac ako štyria z desiatich Slovákov si svoju vysnívanú dovolenku predstavujú ako relax pri mori. V skutočnosti však viac ako dve pätiny slovenskej populácie nevedia, či vôbec na dovolenku tento rok pôjdu.

Ak by si Slováci mali vybrať svoju vysnívanú dovolenku, bol by to jednoznačne relax pri mori. Túto možnosť totiž v májovom prieskume agentúry ResSolution Group pre web oPeniazoch.sk uviedlo až 44 percent respondentov. Väčšina z nich by si pritom vybrala skôr dovolenku v rezorte v exotických destináciách, menšia časť dovolenku pri mori mimo turistických rezortov.

Prieskum, ktorý sa realizoval na vzorke 506 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov, zároveň ukázal, že veľká časť Slovákov preferuje dovolenku v domácom prostredí, či už na chate, chalupe alebo jednoducho doma. Túto možnosť ako svoju vysnívanú dovolenku uviedlo až vyše 15 percent opýtaných. Len o niečo menší podiel, 14,5 percenta, zase za svoj vysnívaný relax označilo poznávaciu dovolenku, teda poznávanie miest, krajov či návštevu pamiatok.

"Slováci snívajú predovšetkým o relaxačných dovolenkách pri mori, viac ako 4 z 10 Slovákov by takú letnú dovolenku preferovali, zhodnú sa na tom muži aj ženy. Na úplne opačnom konci spektra je napríklad tuzemská aktívna či športová dovolenka, vodácka dovolenka alebo návšteva kultúrnej akcie - tie označilo za vysnívané najmenej ľudí, a síce okolo 2 percent," uviedla na margo výsledkov prieskumu Research Manager ResSolution Group Eva Sklenářová.

Skutočné plány Slovákov sa líšia

Ak sa však opýtame na skutočné plány Slovákov na tohtoročnú letnú dovolenku, naskytne sa nám pomerne rozdielny pohľad. Hoci stále dominuje dovolenka pri mori, podiel ľudí, ktorí ju skutočne aj plánujú, je už len necelých 27 percent. Najväčší podiel z opýtaných, vyše 44 percent, totiž na dovolenku vôbec neplánuje ísť alebo ešte koncom mája nemali na letnú dovolenku žiadne plány.

Naopak, výsledky prieskumu naznačujú, že svoje sny v súvislosti s letnou dovolenkou si zrejme najviac plnia fanúšikovia poznávacích dovoleniek. Plánuje ich totiž úplne rovnaký podiel Slovákov, aký ju označil za svoju vysnívanú dovolenku, teda 14,5 percenta opýtaných. Podobne takmer 15 percent opýtaných plánuje v rámci letnej turistickej sezóny relaxačný pobyt v kúpeľoch, resp. wellness zariadeniach.

"Realita plánov na tohtoročnú dovolenku je trochu iná - viac ako dve pätiny slovenskej populácie sa ešte o svojej tohtoročnej dovolenke nerozhodli, alebo ju vôbec neplánujú. Keď už sa niekam na dovolenku chystajú, vedie stále more, nasledované relaxačnými pobytmi a poznávacou dovolenkou," doplnila Sklenářová.

Výskum realizuje agentúra ResSOLUTION Group metódou online zberu dát na reprezentatívnej vzorke internetovej populácie zo Slovenského národného panelu. Ide o jeden z najväčších výskumných panelov na Slovensku, ktorý v súčasnosti zahŕňa 25 000 respondentov. Jeho sponzorom je spoločnosť European National Panels, ktorá okrem Slovenska prevádzkuje online panely aj v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Chceli by ste sa aj vy zúčastniť na podobných prieskumoch alebo poznáte niekoho, kto by mal záujem? Každý si môže vytvoriť profil na Slovenskom národnom paneli tu.