Slováci čoraz viac cestujú s cestovkami: Záujem o zájazdy rastie, obľúbené sú aj exotické destinácie

Dôvera slovenskej cestujúcej verejnosti rastie a cestovné kancelárie zaznamenávajú aj tento rok nárast počtu vycestovaných klientov. Ak sa potvrdia predbežné prognózy, celkové čísla budú atakovať 1,3 milióna klientov využívajúcich cestovné kancelárie pri návšteve zahraničia. Informovala o tom v pondelok na tlačovej konferencii prezidentka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Ľudmila Masariková.
„Tým dôvodom je asi historicky jedna z najširších ponúk zájazdov vôbec na trhu za veľmi konkurencieschopné ceny v porovnaní napríklad s nákladmi, keď si klienti poskladajú dovolenku na vlastnú päsť,“ priblížila Masariková. Dôležitú úlohu podľa nej zohráva nárast cien leteniek na komerčných linkách v porovnaní s cenami chartrových letov, ktoré využívajú cestovné kancelárie pri organizovaní svojich zájazdov.
Ďalším faktorom sú podľa odborníčky ceny ubytovania v hoteloch, najmä so službami „all inclusive“, ktoré by mali byť nižšie ako ubytovania rezervované cez online portály. Cestovné kancelárie majú totiž svoje kapacity zazmluvnené vo väčších množstvách a na dlhšie obdobie, nielen v hlavnej sezóne, vysvetlila Masariková. V neposlednom rade vyzdvihla funkciu zástupcu cestovnej kancelárie v destinácii, na ktorého sa môžu klienti obrátiť a ktorý by sa mal o nich v prípade problémov postarať.
Preferencie cestujúcich obyvateľov SR v priebehu rokov nezaznamenali podľa odborníčky výrazné zmeny. Už dlhodobo patrí do pätice najobľúbenejších destinácií Turecko, Grécko a grécke ostrovy, Cyprus, Egypt a Chorvátsko, aj keď to zaznamenalo mierny pokles. V pred- aj posezóne prejavujú klienti zvýšený záujem o poznávacie zájazdy, často spojené aj s pobytom pri mori.
Z hľadiska medziročnej dynamiky ocenili cestovné kancelárie dobrý rozbeh predaja exotických destinácií na zimné mesiace na čele s Ománom, Dubajom, Bahrajnom, Dominikánskou republikou či Vietnamom. „Najobľúbenejšie exotické produkty sú dnes vypredané na približne 60 %, pri tých najžiadanejších termínoch, ako sú jesenné prázdniny alebo vianočné sviatky, zostávajú posledné voľné miesta,“ dodala Masariková.