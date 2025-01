Skončí chaos v evidencii áut? Desaťtisíce motoristov by sa mohli potešiť vrakovej amnestii!

Ilustračné foto: Foto: TASR

Poslanci parlamentu budú mať už čoskoro na stole možnosť, ako ukončiť na Slovensku chaos v evidencii áut. Štát totiž už dlhodobo eviduje desaťtisíce áut, ktoré už fyzicky neexistujú. Ich oficiálne vyradenie z evidencie je však spoplatnené sumou 500 eur. Opoziční poslanci z SaS preto navrhujú zaviesť na šesť mesiacov generálny pardon na vyradenie fyzicky neexistujúceho motorového vozidla z evidencie.

Za vyradenie fyzicky neexistujúceho vozidla z evidencie je v súčasnosti na Slovensku zavedená povinnosť platiť príspevok do Environmentálneho fondu v sume 500 eur. Poslanci za SaS Marián Viskupič a Jana Bittó Cigániková však navrhujú v novele zákona o odpadoch zaviesť možnosť odhlásiť neexistujúce motorové vozidlo z evidencie za znížený príspevok, a to na úrovni 50 eur. Týkať by sa to malo len vymedzeného obdobia, a to od 1. mája tohto roka do 31. októbra 2025.

Cieľom tohto návrhu je podľa predkladateľov zavedenie 6 mesiacov trvajúceho generálneho pardonu na vyradenie fyzicky neexistujúceho motorového vozidla z evidencie vozidiel. V súčasnosti sú totiž na Slovensku v evidencii vozidiel odhadom desaťtisíce motorových vozidiel, ktoré už fyzicky neexistujú. „Nie sú však k dispozícii presnejšie dáta, koľko je Slovensku tzv. fyzicky neexistujúcich motorových vozidiel, pretože takéto dáta sa nezbierajú a ani sa zbierať nedajú,“ upozorňujú poslanci za SaS.

Podľa opozičných poslancov je úplne prirodzené, že majitelia takýchto neexistujúcich vozidiel nechcú platiť za ich vyradenie 500 eur. Tento problém tak tlačíme pred sebou už dlhé roky. „Okrem iného znižuje relevantnosť a presnosť databáz evidencie vozidiel a zbytočne zaťažuje úrady,“ uvádzajú predkladatelia novely.

Príčin súčasného stavu je podľa poslancov SaS viacero. V minulosti sa motorové vozidlá neobmieňali tak často ako dnes. Nedostatočná informovanosť hlavne v minulosti spôsobila, že občania bežne svoje motorové vozidlá po tom, ako doslúžili, držali rozobrané na dvore, rozpredávali z nich súčiastky, prípadne prilepšovali ich rozrezaním a predajom do zberných surovín. Iní ich zase v záujme zbavenia sa starostí prepisovali na osoby s nižším intelektom.

Poslanci SaS poukazujú aj na sociálny rozmer návrhu

Z uvedených dôvodov sú podľa opozičných poslancov na mnohých ľudí napísané motorové vozidlá, ktoré fyzicky neexistujú. Zároveň v poslednom období štát začal dôslednejšie vymáhať povinnosť absolvovania STK a posielať platobné rozkazy. „Samozrejme neexistujúce vozidlo STK absolvovať nemôže. Vyžadovanie 500 eurového poplatku za vyradenie je značná suma. Tieto situácie sa vo väčšine prípadov týkajú sociálne slabších občanov, pre ktorých je suma 500 eur likvidačná. Navrhovaný generálny pardon má v tomto smere aj sociálny rozmer,“ uvádzajú predkladatelia.

Do parlamentu predložená novela by tak podľa poslancov za SaS urobila hrubú čiaru za pochybeniami tých, ktorí s motorovými vozidlami po doslúžení nenakladali tak, ako nakladať mali a zároveň pomôže vyčistiť evidenciu od motorových vozidiel, ktoré reálne neexistujú. Či sa však tento návrh podarí zaviesť aj do praxe, uvidíme až pri hlasovaní poslancov. Novelou zákona o odpadoch by sa mali zaoberať už na najbližšej februárovej schôdzi NR SR.